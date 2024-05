Braccio teso e gesti razzisti. A Marsiglia arrestato un tifoso

Un tifoso atalantino intento a fare il saluto romano con il braccio teso, un altro che sciommiotta imitando un gorilla. Ancora una volta un indegno comportamento di alcuni tifosi italiani all’estero. E stavolta le mele marce, due per la precisione, sono nel cesto buono dei 2800 tifosi atalantini presenti giovedì sera al Velodrome di Marsiglia per la partita di andata della semifinale di Europa League. Trasferta considerata ad alto rischio e invece da un punto di vista dell’ordine pubblico è filato tutto liscio, con mille gendarmi francesi a sorvegliare i supporters bergamaschi prima e dopo il match con l’OM, nel percorso per arrivare allo stadio e poi tornare al punto di racconta dei bus ospiti. La macchia nella trasferta sono stati però due ultrà ripresi dai telefonini degli spettatori francesi, e dalle telecamere di video sorveglianza interna all’impianto del Velodrome, ritratti mentre erano intenti a esibirsi il primo in un evidente saluto romano e l’altro nell’imitazione della scimmia. Un richiamo fascista il primo e un gesto razzista il secondo.

Uno dei due tifosi è stato fermato immediatamente dalle autorità francesi, su disposizione del prefetto, dopo essere stato individuato attraverso i video, postati dai tifosi francesi sui social, e bloccato dopo una rapidissima indagine della polizia di Marsiglia che ha esaminato in tempo reale i filmati delle telecamere posizionate sul settore ospiti. Il fermato sarebbe un ragazzo giovanissimo, atteso da un processo per direttissima. Nel settore ospiti del Vélodrome erano presenti anche alcuni ultrà tedeschi dell’Eintracht Francoforte, storicamente gemellati con la curva atalantina, ma ritenuti estranei. Dura la reazione del sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, sull’accaduto: "Condanno in modo netto il comportamento di qualche tifoso italiano durante OM-Atalanta, è intollerabile e indegno". Per il resto nessun problema nella notte marsigliese, anche se i 26 bus che trasportavano una parte dei tifosi bergamaschi sono stati trattenuti dalla polizia fino alle due di notte prima di essere scortati verso l’autostrada.Fabrizio Carcano