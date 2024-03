Buon momento. Gli attaccanti nerazzurri brillano con le Nazionali. Lookman e Tourè a segno nei test africani

Buon momento per gli attaccanti atalantini convocati dalle proprie nazionali. Oltre a Miranchuk, venerdì in Marocco, in due diverse amichevoli, a segnare sono stati i due africani della Dea. Ademola Lookman ha realizzato il gol del decisivo 2-1 nella vittoria della sua Nigeria contro il Ghana, poi in serata il ritorno al gol con la nazionale del Mali del 22enne El Bilal Tourè, nel test marocchino contro la Mauritania, per la sua sesta rete in nazionale maliana. Lookman e Tourè si affronteranno da avversari martedì sera a Marrakesh nell’amichevole tra Nigeria e Mali e rientreranno insieme a Bergamo mercoledì. Fab.Car.