Atalanta a Cagliari in cerca della decima vittoria consecutiva. Retegui titolare

Bergamo, 13 dicembre 2024 – Domani a Cagliari, nell’anticipo pomeridiano delle 15, l’Atalanta capolista va alla ricerca della sua decima vittoria consecutiva in serie A. La sconfitta in Champions martedì contro il Real Madrid ha interrotto una striscia di tredici risultati consecutivi per i nerazzurri, intenzionati a ripartire domani alla Unipol Domus e a sfruttare un calendario in discesa in questa seconda parte di dicembre. Dopo il Cagliari ci sarà l’intermezzo della Coppa Italia, mercoledì al Gewiss contro il Cesena, in una partita dove avranno spazio diverse seconde linee, quindi a seguire il 22 l’Empoli sempre in casa e poi il 28 dicembre l’insidiosa trasferta sul campo della Lazio.

Bergamaschi che volano in Sardegna senza gli acciaccati Cuadrado e Scalvini, ma Gasperini come sempre ha abbondanza di scelta in ogni reparto. Possibili un paio di cambiamenti rispetto alla formazione che ha giocato martedì contro il Real. Davanti atteso il ritorno del tridente, con il cannoniere Retegui, che ha iniziato in panchina nelle ultime due gare contro Milan e Real, titolare dal primo minuto. Attesa dietro una staffetta tra Djimsiti e Kossounou.

Nel Cagliari di Nicola ci saranno diversi ex in campo e in panchina, dal ‘general’ Palomino al mediano Adopo, dal laterale Zortea, tre giocatori che lo scorso anno vestivano la maglia atalantina, al 23enne bomber bergamasco Roberto Piccoli, in prima squadra nel 2021, l’unico ex ancora di proprietà nerazzurra anche se i sardi a fine stagione potranno esercitare un diritto di riscatto a 12 milioni. Attenzione a Viola che a marzo di testa trafisse la Dea nel finale regalando il successo per 2-1 agli isolani allenati allora da Ranieri: quella di Cagliari peraltro è stata l’ultima sconfitta atalantina della scorsa stagione. Probabili formazioni CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore Nicola. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore Gasperini. Dove vederla: diretta sabato dalle 15 su Dazn