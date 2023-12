Calcio Serie C. La giovane Dea attesa in casa della Pro Sesto

Dalle luci internazionali dell’Europa League al Breda di Sesto San Giovanni. L’Atalanta under 23, rimbalzata sotto i riflettori del grande calcio europeo con sei dei suoi giovani protagonisti nella vittoria della Dea di Gasperini in Polonia per 4-0 sul campo del Rakow, torna nella sua realtà, quella della serie C, dove si stanno forgiando i giovani gioielli nerazzurri. Questo pomeriggio alle 18 la squadra allenata da Francesco Modesto andrà a fare visita ad una Pro Sesto in difficoltà con appena 15 punti in classifica, 11 in meno dei nerazzurri reduci da una sconfitta interna contro il Padova e da una lieve flessione con le sconfitte precedenti contro Mantova e Pro Patria inframezzate dal successo sulla Triestina.

Modesto non avrà in difesa Giovanni Bonfanti, che resta aggregato alla prima squadra almeno fino a quando non torneranno Palomino e Toloi, e forse anche Tommaso Del Lungo. In dubbio anche Moustapha Cissè, tre gol finora, anche lui aggregato alla prima squadra per l’assenza di Scamacca. Torneranno titolari quei ragazzi come il portiere 20enne Paolo Vismara e il laterale coetaneo Andrea Ceresoli, portati in panchina in Polonia. A disposizione anche la punta De Nipoti, che ha esordito in Europa, in un reparto dove non mancano le alternative con i vari Capone, Di Serio, Italeng. Dea che vuole tornare alla vittoria per mantenere il quinto posto e non perdere terreno dalla zona playoff.

Il turno: oggi ore 18: Mantova-Lumezzane; Pro Sesto-Atalanta u23; AlbinoLeffe-Pergolettese; Giana Erminio-Renate. Domani ore 17: Trento-Vicenza, Novara-Triestina; Alessandria-Legnago; Arzignano-Pro Vercelli. Domani 20.45: Padova-Fiorenzuola; Virtus Verona-Pro Patria.

Classifica girone A: Mantova 41; Padova 37; Triestina; Pro Vercelli 31; Atalanta u23, Vicenza 26;Giana Erminio, Virtus Verona 24; Legnago; AlbinoLeffe, Lumezzane, Trento 22; Arzignano 21; Pergolettese, Renate 20; Pro Patria 18; Pro Sesto 15; Fiorenzuola 14; Alessandria, Novara 12. Fabrizio Carcano