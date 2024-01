Atalanta, i top club della Premier League si stanno muovendo per avere Ederson a giugno

Dal Tottenham al Newcastle fino al Manchester United: tutti vogliono il brasiliano Bergamo, 19 gennaio 2024 – Tutti oltre Manica lo vogliono. La Premier League bussa alle porte dell’Atalanta per il 24enne centrocampista Jose’ Ederson dos Santos da Silva. Per il brasiliano, rivelazione delle prima metà della stagione dei nerazzurri con sei gol, si stanno muovendo diversi club della Premier League, dal Tottenham Hotspur al Newcastle fino al Manchester United. Club che hanno già fatto affari con la Dea e con Luca Percassi: il Tottenham dai nerazzurri ha preso Romero e Gollini, lo United ha speso circa 110 milioni per i gioielli atalantini Diallo e Hojlund. Per il momento siamo ancora ai primi approcci, ai primi contatti, prodromici per una trattativa che si protrarrà nei prossimi mesi, perché l’Atalanta non ha intenzione di lasciare partire l’ex Fortaleza fino al termine delle stagione. E non è affatto scontato che in estate Ederson lasci Bergamo: una qualificazione della Dea alla prossima Champions porterebbe ulteriori ingenti introiti nelle casse atalantine e garantirebbe ai giocatori più quotati, come appunto il brasiliano o i vari Koopmeiners, Lookman o Scalvini, la vetrina della coppa regina continentale. Ma intanto le offerte non mancano e sono tutte superiori ai 40 milioni. Su Ederson c’è anche la Juventus, che vorrebbe o lui o Koopmeiners che al momento ha una quotazione più alta, intorno ai 50 milioni. “Essere cercato da grandi club fa piacere. È normale questo, quando si apre il mercato, che salti fuori qualche situazione. È successo in Brasile, è successo quando ero alla Salernitana... Per me è meglio così, significa che sto facendo bene. Succede sempre con il mercato, ma la cosa più importante è fare bene all'Atalanta e sto facendo benissimo qui", ha spiegato lunedì sera ai microfoni di Sky lo stesso Ederson. Che a Bergamo in un anno e mezzo ha fatto il salto di qualità. Arrivato alla Salernitana nel gennaio 2022 il brasiliano classe ‘99 è stato uno degli artefici della miracola salvezza ottenuta dai campani con Nicola in panchina. Poi nel luglio 2022 l’approdo in nerazzurro, acquistato con un blitz dal lungimirante Luca Percassi con un investimento da 22 milioni complessivi: oggi Ederson ne vale quasi il doppio e le sue quotazioni sono destinate a salire ulteriormente se continuerà a giocare così bene e a contribuire alla galoppata dell’Atalanta in campionato e in Europa.