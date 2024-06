Calciomercato, l’Atalanta blinda De Ketelaere: riscatto dal Milan a 23 milioni più bonus

Bergamo, 4 giugno 2024 – La prima mossa di mercato dell’Atalanta sarà il riscatto a titolo definitivo di Charles De Ketelaere dal Milan alla cifra fissata di 23 milioni più altri 3 di bonus futuri. Il 23enne talento belga a Bergamo ha vissuto la miglior stagione della sua carriera disputando 50 gare su 56, con 14 gol e 11 assist nelle tre competizioni, con un totale di 2.935 minuti in campo. In serie A il suo bilancio è di 35 presenze con 10 gol e 8 assist. Numeri importanti per il gioiello fiammingo classe 2001 atteso ora da un Europeo da protagonista con il suo Belgio.

Il club bergamasco, che lo aveva trattato con il Bruges nelle estati 2020 e 2021 e lo inseguiva da anni, intende tenerselo stretto. I rapporti con la dirigenza del Milan sono intensi e frequenti. “Il riscatto di De Ketelaere? Abbiamo appena finito il campionato, nei prossimi giorni ci vedremo con il Milan. Avremo modo di parlare e di riprendere la storia da dove siamo partiti con loro nella relazione, sapendo quello che l’Atalanta ha fatto in questi mesi e quanto fatto comunque molto bene da Charles“, ha spiegato lunedì a Milano, all’evento della ‘Notte della serie C’, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi.

Che con il Diavolo potrebbe parlare anche di un altro talento offensivo classe 2001: Daniel Maldini, esploso nell’ultima stagione in prestito a Monza. Discorsi ancora prematuri. L’estate del calcio non è ancora iniziata.