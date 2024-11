CDK, altro assist. Ederson padrone. Retegui a secco

CARNESECCHI 6,5. Sempre attento e reattivo quando serve.

DJIMSITI 7. Solita gara difensiva di esperienza e attenzione, senza sbavature.

HIEN 7. E’ in fiducia e sicurezza, non lascia spazio agli attaccanti avversari.

KOLASINAC SV. Si ferma dopo 11 minuti per un problema muscolare.

BELLANOVA 6,5. Tanto lavoro sulla corsia destra, aiuta ovunque.

DE ROON 7 Ennesima prova da diga in mezzo.

EDERSON 7. Con De Roon ha fatto la solita tenaglia a centrocampo, utile anche in costruzione.

ZAPPACOSTA 6,5. Tanto lavoro a sinistra, nel primo tempo mette in difficoltà la difesa avversaria.

PASALIC 6. Pressa alto ma è meno efficace del solito.

LOOKMAN 7,5. Ottavo gol in meno di due mesi, terzo gol da domenica, sta facendo la differenza.

RETEGUI 6,5. Ancora a secco in questa Champions. Ha fatto una gara di sostanza e sacrificio.

ALL. GASPERINI 8. Ancora una volta svolta la gara con i cambi, inserendo De Ketelaere e poi Zaniolo. La sua Dea in Champions non ha ancora preso gol.

Kossounou 7. Cresce con il passare dei minuti.

De Ketelaere 7. Entra e dopo cinque minuti si inventa l’assist per il gol di Lookman. Terzo assist all’anglo nigeriano nelle ultime due giornate.

Zaniolo 7. Si regala la sua prima rete in maglia atalantina, ora potrebbe essersi sbloccato.

Brescianini e Ruggeri 6. Aiutano nel finale

Voto squadra 7

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel 6; Vagnoman 6, Chase 5,5 (80’ Stengel 6), Rouault 6, Mittelstadt 6; Karazor 5,5 (74’ Chabot 6), Stiller 6; Millot 6, Untat 5,5 (55’ Demirovic 5,5), Fuhrich 6 (74’ Rieder 6); Touré 5,5 (80’ Malanga 6). All. Hoeness 6 Voto squadra 6.

Fab.Car.