CDK ancora a secco. Scamacca generoso. Ederson di sostanza

CARNESECCHI 6. Non deve fare gli straordinari, respinge un paio di incornate, sui gol non può nulla.

HIEN 6. Esordio in campionato da centrale, chiude gli spazi a Milik, tranne sul gol del raddoppio.

SCALVINI 6. Fa la sua partita difensiva, scalando a sinistra. Copre bene, non riesce a farlo su Cambiaso sul gol

DJIMSITI 6. Chiude bene nel primo tempo ogni spazio, nella ripresa perde qualche metro sulle azioni dei gol juventini.

ZAPPACOSTA 6. Lo scorso anno Iling lo surclassò, stavolta lo ha chiuso con esperienza per un’ora. Da un suo errore è nato il contropiede dell’1-1.

PASALIC 5,5. Ha servito l’assist a Koop per l’1-0, per il resto ha fatto rimpiangere De Roon.

EDERSON 6,5. Solita gara di sostanza e qualità, con contratti e recuperi, suo l’assist del 2-2.

RUGGERI 6,5. Tanta corsa a sinistra, ha chiuso su Cambiaso per sessanta minuti.

KOOPMEINERS 7,5. Con questa doppietta arriva a dieci gol in campionato, dodici in stagione: è il sogno estivo della Juventus, intanto è stato il suo incubo.

DE KETELAERE 6. Nel giorno del suo 23esimo compleanno ha fatto il suo, senza acuti. Nelle ultime cinque partite non ha più trovato la porta.

SCAMACCA 6,5. Nel primo tempo si sacrifica per la squadra. Nella ripresa sfiora il gol.

All: Gasperini 7. La sua Dea ha affrontato le prime quattro in classifica in 15 giorni, con l’Europa in mezzo. Ora il calendario si semplifica e il quarto posto è a 4 punti.

Lookman 6,5. Ha sfiorato il gol con una serpentina, vivacità davanti. Toloi 6,5. Entrato sull’1-1, dopo il raddoppio bianconero ha stabilizzato la difesa. Hateboer 6. Onesto tran tran nel finale senza mai affondare Bakker sv. Miranchuk sv.

Voto squadra 6,5

Fab. Car.