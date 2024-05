Certezza Atalanta. La baby Dea domina. Ora aspetta il Legnago

L’Atalanta under23 è come la prima squadra: continua a sorprendere e a vincere. Salendo sempre più in alto. La squadra nerazzurra, alla sua prima stagione tra i professionisti, dopo aver chiuso da rivelazione stagionale al quinto posto, è approdata al secondo turno dei playoff battendo martedì sera al Comunale di Caravaggio il Trento per 3-1, in rimonta, con i gol di Cissé, Bonfanti e Jimenez. Un successo che ha proiettato la squadra di Modesto al secondo turno: sabato a Caravaggio arriverà il Legnago Salus per un altro turno secco in cui la baby Dea sarà ancora favorita. "Per questi ragazzi, che hanno indossato questa maglia fin da piccoli, è una soddisfazione enorme essere arrivati fino qui a giocare i playoff. Soprattutto pensando da dove siamo partiti a inizio anno, da esordienti", ha spiegato al sito web del club nerazzurro il 42enne tecnico Francesco Modesto, ex giocatore di Gasperini ai tempi del Genoa, suo allievo tattico con un analogo modulo 3-4-1-2 che prepara i giovani atalantini ad un modo di giocare identico a quello della prima squadra. In un continuo rapporto di scambio. Lunedì sera Bonfanti, Comi e Palestra erano in panchina in serie A all’Arechi di Salerno, il giorno dopo erano in campo contro il Trento e proprio Bonfanti, di testa, ha realizzato la rete del 2-1. Il giorno successivo erano di nuovo aggregati alla prima squadra, negli allenamenti in vista del Marsiglia. "Contro il Trento è stata una partita difficile come prevedevamo. Siamo andati sotto subito, ma siamo stati bravi a restare in partita con la testa e a rimontare. Ora pensiamo alla prossima contro il Legnago, che sarà altrettanto dura e tosta, anche se ancora una volta avremo dalla nostra il vantaggio del fattore campo", ha chiosato Modesto.