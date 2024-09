Colpaccio AlbinoLeffe e il Renate resta a secco

Colpaccio dell’AlbinoLeffe che s’impone nel derby con il Renate: Borghini (4’) ribadisce in rete dopo la traversa di Parlati. Nella ripresa il copione Parlati-Borghini si ripete: cross del centrocampista e incornata in gol del difensore (18’). Per i seriani è il sesto risultato utile consecutivo, mentre i brianzoli (dopo cinque vittorie di fila) cadono ancora dopo il ko col Vicenza. Il Lecco, invece, dilapida un doppio vantaggio al Silvio Piola di Vercelli: Galeandro e Sipos spaventano la Pro nella prima mezz’ora, ma le reti di Comi e Iotti valgono la rimonta già al duplice fischio. Poi, la beffa: al 28esimo, infatti, Galli stende in area Bunino che, dal dischetto, infila il tris del sorpasso. La FeralpiSalò cade invece sul campo di una big come il Vicenza: nel secondo tempo, (22’) Della Morte anticipa tutti sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Tra le mura amiche, invece, l’Alcione si impone sul Novara. Vantaggio orange grazie al tocco di Bagatti (34’) che infila il portiere in uscita. Dopo l’intervallo Palombi firma il bis (20’), mentre nel finale Ganz accorcia le distanze (38’). Oggi due lombarde in campo: Atalanta U23 e Giana.

SERIE C, GIRONE A, SETTIMA GIORNATA: Pro Patria-Padova 1-1, Alcione-Novara 2-1, Vicenza-FeralpiSalò 1-0, Pro Vercelli-Lecco 3-2, Renate-AlbinoLeffe 0-2. Oggi ore 12 Trento-Triestina, ore 20.45 Giana- Union Clodiense e Virtus Verona-Atalanta U23. Domani ore 20.45 Lumezzane-Arzignano e Caldiero Terme-Pergolettese.

CLASSIFICA: Padova 19; Vicenza 17; Renate 15; AlbinoLeffe, Lecco 12; Lumezzane 11; Alcione, Atalanta U23 10; Caldiero, FeralpiSalò, Trento, Pro Vercelli 9; Clodiense 6; Giana, Novara 5; Arzignano, Virtus Verona, Pro Patria 4; Triestina 3; Pergolettese 2. R.S.