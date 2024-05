Contro il Legnago. La Baby Dea ci riprova nonostante le assenze

L’Atalanta Under 23 torna in campo questa sera alle 20,30 al Comunale di Caravaggio per affrontare il Legnago in gara secca nel secondo turno dei playoff. Nerazzurri che martedì si sono imposti in rimonta, sempre a Caravaggio, per 3-1 sul Trento con reti di Cissé, alla terza rete consecutiva, Bonfanti e Jimenez. Ora sulla strada nerazzurra c’è il Legnago, che ha chiuso sesto in campionato ed è reduce dal successo nel primo turno contro il Lumezzane. Nei due scontri in campionato vittoria 1-0 a ottobre per la squadra di Modesto, gol di Cissé, poi a febbraio un pareggio 1-1 a Legnago con rete di Vlahovic. "Quella di martedì è stata una bella vittoria contro il Trento, ma dal giorno successivo abbiamo subito messo la testa sulla partita contro il Legnago. Sbagliare questa gara vanificherebbe quanto di buono abbiamo fatto in quella precedente. Contro il Trento abbiamo giocato bene quando ci siamo liberati di testa", ha spiegato il 21enne esterno bergamasco Andrea Ceresoli, che ricorda come la Baby Dea sia una squadra al debutto tra i professionisti. "Non era facile arrivare fino ai playoff. Adesso siamo qui e dobbiamo pensare di partita in partita per cercare di andare avanti il più possibile. Loro sono una squadra tosta, che sa fare risultato come hanno dimostrato in campionato", ha chiosato Ceresoli. Modesto come sempre dovrà fare i conti con numerose assenze. Su tutte quella del centrale difensivo Giovanni Bonfanti, ormai aggregato stabilmente in prima squadra da Gasperini al posto di Palomino. Anche Palestra e Comi dovrebbero essere convocati ancora in prima squadra per la gara casalinga del giorno successivo contro la Roma. Mancheranno l’altro pilastro difensivo Del Lungo, oltre ai mediani Awua e Da Riva e al fantasista Cortinovis. Probabile conferma in attacco della coppia Capone-Cissé con lo spagnolo Jimenez da trequartista e a centrocampo la coppia formata da Gyabuua e Panada. Dietro ci sarà Varnier al centro della difesa, sulle corsie esterne Ceresoli e Ghislandi.