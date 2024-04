Coppa Italia, domani sera l’Atalanta al Gewiss contro la Fiorentina / Formazioni e diretta tv

Bergamo, 23 aprile 2024 – L’Atalanta domani sera alle 21 al Gewiss Stadium cercherà di rimontare lo 0-1 dell’andata nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Fiorentina. Dea che proverà a sfruttare il fattore campo, come accaduto anche in Europa League contro lo Sporting Lisbona e il Liverpool. Stavolta però la squadra nerazzurra dovrà rimontare un gol di scarto: impresa ampiamente alla portata tanto che i bookmakers quotano il passaggio del turno atalantino a 1,87 e quello fiorentino a 3.90. “Per noi questa è l’ennesima partita importante di questo tour de force, ma questa non è solo importante, è decisiva perché solo una delle due squadre passerà il turno. Noi siamo pronti, i ragazzi sono pronti: vogliono raggiungere uno dei primi traguardi che abbiamo in questa stagione” ha spiegato Tullio Gritti, l’allenatore in seconda dei nerazzurri. Ricordando l’opaca prestazione di tre settimane fa al Franchi: “Dovremo fare qualcosa in più dell’andata, in cui siamo stati sotto tono, ma da quella partita abbiamo anche imparato qualcosa. Giochiamo in casa nostra, nel nostro stadio in cui i nostri tifosi sanno trascinare la squadra verso prestazioni importanti: siamo fiduciosi di poterla ribaltare questa semifinale. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra matura e di poter fare prestazioni importanti come quelle fatte contro il Liverpool. Aver eliminato il Liverpool ci ha dato una bella spinta di consapevolezza nei nostri mezzi e di autostima. Ci faremo trovare pronti: conosciamo bene la Fiorentina e le loro caratteristiche e loro le nostre”. Gasperini dovrebbe schierare la formazione tipo con Carnesecchi in porta, trio difensivo con Hien da centrale in mezzo ai veterani Djimsiti e Kolasinac, corsie esterne con Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra, in mediana la tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista. Davanti ci sarà il bomber Scamacca, tenuto a riposo a Monza come Miranchuk, in ballottaggio per il ruolo di seconda punta con De Ketelaere. Assenti gli acciaccati Holm e Toloi, resta uno spiraglio per recuperare Scalvini che verrà testato nell’ultima seduta di rifinitura domani mattina. Nella Fiorentina fuori solo l’attaccante Nzola ma il tecnico italiano deve fare i conti con una serie di titolari non al meglio e recuperati solo all’ultimo come Belotti, Beltran, Buonaventura e Nico Gonzalez. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo’, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; N. Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano Dove vederla in tv: diretta dalle 21 su Canale 5