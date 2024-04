Atalanta niente da fare per Scalvini: out stasera nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Bergamo, 24 aprile 2024 – Niente da fare per Giorgio Scalvini. L’Atalanta impegnata stasera alle 21 al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Fiorentina (all’andata 1-0 per i toscani) dovrà fare a meno del 20enne difensore palazzolese: l’ultimo test di questa mattina nella seduta di rifinitura al centro sportivo di Zingonia non ha consentito il recupero del difensore classe 2003 che proverà ad esserci domenica nella gara casalinga contro l’Empoli.

Intanto sono stati sottoposti ad esami strumentali Rafael Toloi e Emil Holm usciti infortunati domenica sera a Monza: lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro per il difensore brasiliano naturalizzato italiano, lesione muscolare tra il primo grado e il secondo grado del soleo destro per l’esterno svedese. Difficile possano recuperare contro l’Empoli.

Stasera la Dea (tra i convocati di Gasperini c’è anche il 18enne difensore Pietro Comi) dovrebbe schierare la formazione tipo con Carnesecchi in porta, trio difensivo con l’ormai intoccabile Hien da centrale in mezzo ai veterani Djimsiti e Kolasinac, corsie esterne con Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra, in mediana la tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista. Davanti ci sarà il bomber Scamacca, tenuto a riposo a Monza come Miranchuk, in ballottaggio per il ruolo di seconda punta con De Ketelaere.

Ovviamente Gasp dovrà preservare gli eventuali rigoristi (oltre a Koopmeiners sono De Roon, De Ketelaere, Scamacca, Lookman, Miranchuk, Toure’ e Pasalic, che ha segnato ai Mondiali in Qatar il decisivo rigore della vittoria della Croazia sul Giappone), ma quasi tutti gli attaccanti e centrocampisti nerazzurri sono specialisti dal dischetto. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo’, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; N. Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano