Atalanta, dubbio Lookman-Miranchuk per la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina

Nell’Atalanta, impegnata stasera a Firenze alle 21 nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia, c’è un solo dubbio di formazione, per il ruolo di seconda punta, tra Ademola Lookman e Aleksey Miranchuk. Gasperini stasera al Franchi dovrebbe confermare Gianluca Scamacca titolare per la quinta volta consecutiva, da centravanti, mentre per affiancarlo sembra favorito l’anglo nigeriano, che ha parzialmente riposato sabato a Napoli, entrando dopo 60 minuti. Peraltro Lookman in campionato a Firenze a settembre ha segnato ma rete del provvisorio 2-2 nel match poi vinto 3-2 dalla Fiorentina. Miranchuk però a Napoli ha fatto la differenza con un gol e un assist: in ogni caso si prospetta una staffetta tra i due. Per il resto formazione tipo con Carnesecchi in porta, difesa a tra con Djimsiti e Kolasinac e lo svedese Hien, anche lui alla quinta di fila da titolare, al posto dell’infortunato Scalvini. Sulle corsie riecco Holm a destra e Ruggeri a sinistra, in mezzo la tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista. Pronti per la ripresa a uscire dalla panchina Pasalic (a segno cinque anni fa a Firenze nella semifinale del 2019) e Toure’. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.Italiano ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini Dove vederla: diretta tv mercoledì dalle 21 su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.