Corsa Champions. Dea, trappola a Cagliari

L’Atalanta, sesta in classifica con 50 punti, alle 18 è di scena a Cagliari per la terza partita in otto giorni (in un ciclo di nove gare in ventotto giorni). Oggi la trasferta in Sardegna, giovedi quella a Liverpool, ma il mantra della Dea è sempre lo stesso: la partita da giocare è quella più importante. Alla successiva ad Anfield Road i nerazzurri penseranno solo da domani. Oggi testa solo al Cagliari. E senza turnover. Nel senso che gioca chi sta meglio dopo le due gare di Napoli e Firenze. Rispetto alla semifinale di mercoledì contro la Fiorentina cambierà poco dalla trequarti in giù. L’unico assente è Scalvini (sarà fermo quasi tutto aprile dopo la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro subita a Napoli), ma dietro la coperta è lunga con lo svedese Hien, titolare ormai da cinque gare consecutive, che dovrebbe essere confermato da centrale nel trio con Djimsiti e Kolasinac. In mediana la solita coppia formata da De Roon e Ederson, sulle corsie esterne sono in cinque per due posti, ma Holm e Ruggeri sembrano favoriti sui più esperti Hateboer e Zappacosta, con Bakker come quinta opzione. Koopmeiners giostrerà come al solito da trequartista dietro le due punte, che dovrebbero essere Scamacca da centravanti e il rientrante De Ketelaere, preferito da seconda punta a Lookman, pronto a subentrare nella ripresa insieme ai vari Miranchuk, Pasalic e Tourè.

Cagliari in piena lotta per la salvezza, con 27 punti, ma la squadra di Ranieri nelle ultime sei giornate ha raccolto 9 punti con due vittorie e tre pareggi. Tra gli isolani mancheranno Mancosu, Pavoletti e l’ex Petagna: davanti dovrebbe partire titolare Gaetano al posto di Shomurodov, con Lapadula e Nandez alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): 22 Scuffet, 28 Zappa, 4 Dossena, 26 Mina, 27 Augello, 14 Deiola, 29 Makoumbu, 8 Nandez, 70 Gaetano, 21 Jankto, 9 Lapadula. All.: Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 3 Holm, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca.