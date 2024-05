Da zingonia. Per il campionato torna Carnesecchi Il portiere Marco Carnesecchi torna tra i pali per l'Atalanta contro la Roma, dimostrando l'equilibrio trovato da Gasperini con Juan Musso. Il 30enne argentino si distingue nelle competizioni europee, mentre il 24enne romagnolo è titolare in campionato e Coppa Italia. Spalletti potrebbe convocarlo come terzo portiere agli Europei.