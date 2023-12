Dall’infermeria. Un’altra tegola: out anche Hateboer

Un’altra tegola per l’Atalanta che perde Hans Hateboer per tutto il prossimo mese . L’esterno olandese, che compie 30 anni a gennaio, ha avvertito un fastidio al termine della seduta mattutina di mercoledì. La risonanza magnetica cui si è sottoposto il numero 33 ha evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Finora l’olandese ex Groningen ha collezionato 9 presenze con 428 minuti disputati in campionato. Domani contro il Lecce saranno indisponibili anche Palomino, che in questa stagione ha giocato appena venti minuti, e El Bilal Tourè, che rientrerà in gruppo con il nuovo anno. Da valutare la possibilità di un recupero in extremis per il 33enne capitano Rafael Toloi che a che ieri ha lavorato a parte.

Fab. Car.