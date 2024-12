Atalanta, De Ketelaere viaggia a numeri da record: 19 gol e 20 assist in 15 mesi

Una vittoria nell’Atalanta tira l’altra. Charles De Ketelaere, eroe nel successo contro il Milan, e’ convinto che la Dea capolista solitaria della serie A almeno fino a domenica sera, possa allungare ulteriormente la serie di nove successi consecutivi in campionato.

“La mentalità è sempre quella di provare a vincere la prossima partita. Penso che quest’anno ne vinciamo tante e mostriamo che le possiamo vincere tutte. Questo ci sta dando fiducia". Una fiducia tale da non volersi fermare: ora la Dea sarà attesa da una trasferta a Cagliari e a seguire dal turno casalingo contro l’Empoli. “Nove vittorie non è poco. E' sempre difficile vincere in Serie A. Siamo in un bel momento e dobbiamo provare a mantenerlo. Quella contro il Milan è stata una vittoria molto importante che ha dato tanta fiducia alla squadra e anche a noi per vincere tante partite. Cosi possiamo vincere ogni gara".

La rivincita dell’ex di Charles De Ketelaere contro il Milan, dove ha floppato due anni fa in una stagione nerissima da 32 gare senza mai segnare, e’ stata servita con il suo primo gol di testa, il primo da ex, prodromico alla terza vittoria, con un pareggio, in quattro incroci contro il Diavolo nell’ultimo anno solare.

Il gol contro i rossoneri è stato il quinto stagionale per il talento di Bruges che in 15 mesi a Bergamo ha realizzato diciannove gol e ha distribuito venti assist in maglia nerazzurra. “Sono un’altra persona sul campo, gioco con più fiducia e anche più avanti dove mi sento più importante. Posso creare di più e fare più gol. Il mister dà tanta struttura alla squadra ed è chiaro in ogni partita possiamo fare delle cose", ha spiegato dopo la vittoria contro il Milan il 23enne gioiello fiammingo .