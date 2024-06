Atalanta, vicina la fumata bianca per il riscatto definitivo di De Ketelaere dal Milan

Bergamo, 13 giugno 2024 – La fumata bianca per il riscatto definitivo di Charles De Ketelaere è vicinissima. Gli ultimi due giorni, con confronti tra i dirigenti dell’Atalanta e quelli del Milan, sono serviti per definire gli ultimi dettagli di una decisione mai stata in discussione sul fronte bergamasco.

L’accordo verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma la vicenda è ormai definita tra i due club. L’Atalanta acquista il 23enne talento belga alla quota di 22 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, più 2 milioni di bonus futuri e una percentuale del 10% da versare nelle casse rossonere sull’eventuale futura rivendita del giocatore di Bruges.

Operazione complessiva da 27 milioni considerando i 3 milioni già versati per il prestito oneroso della passata stagione in cui l’attaccante classe 2001 ha collezionato 55 presenze con 14 reti e 11 assist nelle tre competizioni.