Atalanta, De Ketelaere e Scalvini salteranno la trasferta a Firenze

Bergamo, 1 aprile 2024 – Lunedì dell’Angelo tinto di nerazzurro. Nel pomeriggio di Pasquetta l’Atalanta ha ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi (che già sabato erano andati ai cancelli del centro sportivo Bortolotti per accogliere la squadra di rientro da Napoli), in un periodo in cui stranamente la Dea non gioca in casa (la prossima gara casalinga sarà il 15 aprile contro il Verona con Gewiss Stadium sold out), aprendo la seduta pomeridiana di allenamento al pubblico nerazzurro. Che ha riempito totalmente la tribunetta affacciata sul campo centrale e anche lo spazio a bordo campo dietro le recinzioni. Oltre un migliaio di sostenitori, con sciarpe, magliette e bandiere, tante famiglie con bambini, approfittando anche dello scorcio di bel tempo tra un temporale e l’altro. Tanto calore intorno alla squadra nerazzurra alla vigilia della partenza per Firenze, dove mancherà il tifo organizzato atalantino dopo la decisione da parte delle autorità di pubblica sicurezza di consentire la trasferta al Franchi solo ai sottoscrittori della tessera del tifoso. Atalanta che a Firenze quasi certamente non avrà due titolari: Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere. Il difensore azzurro, infortunatosi sabato a Napoli al flessore sinistro, dovrà svolgere esami approfonditi per un sospetto stiramento. L'attaccante belga, che dieci giorni fa ha subito una distrazione all'adduttore lungo sinistro nel ritiro della sua Nazionale, anche nella seduta di oggi ha svolto lavoro individuale tra palestra e campo. Recuperato invece Davide Zappacosta che oggi si è allenato regolarmente con il gruppo agli ordini di Gian Piero Gasperini.