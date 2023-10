Atalanta, un altro record per De Roon: 250 presenze in A con la Dea

Bergamo, 30 ottobre 2023 – Un altro record in arrivo per Marten De Roon. L’ ‘highlander’ olandese, finora sempre utilizzato da Gasperini interamente in 12 partite su 12 (con una sola interruzione nella ripresa a settembre contro i polacchi del Rakow in cui è dovuto uscire a mezz’ora dalla fine per un urgente problema intestinale), questo pomeriggio al Castellani di Empoli (fischio d’inizio alle 18.30, diretta su Dazn), dove dovrebbe giocare titolare, raggiungerà le 250 presenze ufficiali in serie A con la maglia della Dea. Diventando il terzo atalantino di sempre a raggiungere quota 250 nella massima serie dopo Stefano Angeleri, a quota 281, e Gian Paolo Bellini, a quota 279.

De Roon alla prima di campionato contro il Sassuolo aveva festeggiato le prime 300 presenze in assoluto, coppe comprese, in nerazzurro. Oggi salirà a quota 312: attualmente l’olandese è quinto nella classifica di presenze con la Dea, ma entro fine anno dovrebbe arrivare al terzo posto scavalcando Cristiano Doni a 323 e lo stesso Angeleri a 324, poi subito dopo, probabilmente a gennaio, arriverà al secondo posto assoluto scavalcando le 327 presenze di Valter Bonacina.

Il 32enne mediano cresciuto a Rotterdam, con questa media di utilizzo, può realisticamente puntare anche al record di 435 presenze di Gian Paolo Bellini, primato costruito in 18 stagioni, che ormai non sembra più inattaccabile. A questa media, chiudendo la stagione intorno alle 350 gare totali in nerazzurro, De Roon potrebbe farcela alla fine del 2025-26, quando avrebbe 35 anni da poco compiuti. Ma intanto stasera saranno 250 in A in poco più di sette anni, con un minutaggio quasi sempre intero. Un vero highlander.