Empoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla. Gasperini punta su Scamazza

Bergamo, 29 ottobre 2023 – L’Atalanta sarà di scena al Castellani di Empoli nel primo dei posticipi del lunedì, quello delle 18.30. Stadio che rievoca piacevoli ricordi: nel maggio 2017 la Dea conquistò proprio a Empoli la certezza aritmetica del ritorno in Europa dopo 26 anni di assenza e dal 2019 in poi i nerazzurri hanno sempre vinto in casa dei toscani.

Attenzione però a non sottovalutare gli azzurri rilanciati dal cambio di panchina, con l’arrivo di Andreazzoli al posto di Zanetti, e dalla vittoria per 2-0 a Firenze nel derby contro la Fiorentina.

Atalanta reduce dalle fatiche di coppa, dal 2-2 di giovedì sera a Graz, ma Gasperini ha avuto tre giorni per far rifiatare i suoi e la panchina profondissima permette qualche cambio pur senza stravolgimenti. Al Castellani giocheranno come sempre i titolari, in difesa Scalvini dovrebbe prendere il posto di capitan Toloi, possibile un’opportunità a destra per Hateboer, che ha bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio, per dare fiato a Zappacosta.

In mediana con Ederson ci sara Marten De Roon che arriverà a 250 presenze in serie A con la maglia dell’Atalanta: terzo giocatore a riuscirci dopo Angileril a quota 281, e Bellini, a 279. Davanti Gasperini potrebbe dare spazio dal primo minuto a Gianluca Scamacca, in cerca di un gol per sbloccarsi dopo un settembre perso per un problema muscolare e un ottobre finora poco impattante, per avere un Muriel più fresco nella ripresa. Da seconda punta Lookman favorito su De Ketelaere, per il ruolo di trequartista Koopmeiners favorito su Pasalic.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

All. Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Dove vederla in tv

Empoli-Atalanta si gioca lunedì 30 ottobre alle 18:30: la gara sarà trasmessa in diretta su Dazn.