Dea, missione recupero. Gasp ha tre mesi per volare

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta dove può arrivare, aggiungendo almeno quattro giocatori come El Bilal Toure’, mai a disposizione finora, e i vari De Ketelaere, Palomino e Toloi finora tutti fermati da infortuni? All’indomani della vittoria del girone di Europa League e della qualificazione anticipata agli ottavi di finale in programma a marzo, la Dea ha voltato pagina, chiudendo di fatto il primo terzo di stagione. Con un bilancio europeo ovviamente positivo e qualche rammarico per alcuni punti persi in campionato, con il settimo posto a 20 punti e un ritardo di quattro lunghezze dal quarto posto. Che diventa ora l’obiettivo primario del prossimo trimestre invernale. Dicembre, gennaio e febbraio saranno dedicati solo alla serie A, senza notti europee a parte la trasferta il 14 in Polonia sul campo del Rakow dove avranno spazio le seconde linee.

"Ora avremo più tempo per allenarci e per recuperare alcuni giocatori", ha sottolineato giovedì sera Gian Piero Gasperini, che vede una Dea con ancora enormi margini di crescita. In difesa per esempio dove è mancata la presenza e l’esperienza dei due 33enni Rafael Toloi e Jose’ Luis Palomino. Il capitano finora ha messo insieme 11 presenze con appena 727 minuti giocati, frenato da tre diversi infortuni muscolari. Il tucumano non ha quasi mai giocato: appena 12 minuti in tre apparizioni prima di fermarsi anche lui per problemi muscolari. E dietro hanno dovuto stringere i denti a turno gli unici tre giocatori disponibili ovvero Djimsiti, che contro lo Sporting ha giocato febbricitante, Kolasinac, che si trascina un problema al polpaccio, e il giovane Scalvini che ha perso novembre per il mal di schiena.

Davanti sta mancando Charles De Ketelaere che dopo un inizio importante con due gol e due assist si è smarrito da ottobre e a novembre ha faticato prima per un problema al ginocchio e ora per un trauma addominale. Il fantasista belga resta una scommessa ancora da vincere dopo un buon inizio: questi tre mesi senza coppe e senza nazionali potrebbero aiutarlo a inserirsi al meglio.

Anche Gianluca Scamacca, cannoniere nerazzurro con dei gol, anche lui fuori a ottobre per un problema muscolare, può crescere e dare ancora di più come ha spiegato lo stesso Gasperini ("Può avere più continuità e molti margini di miglioramento in tanti aspetti, speriamo non abbia intoppi perché ora avrà a disposizione un periodo nel quale potrà giocare e allenarsi per trovare proprio la continuità"), che a fine anno attende anche il regalo di Natale di El Bilal Toure’.

Il ritorno del 22enne attaccante maliano, acquistato ad agosto per 31 milioni dall’Almeria, sarà il vero rinforzo invernale nel reparto offensivo. Con il suo rientro Gasp avrà sette attaccanti, includendo anche Pasalic che viene utilizzato anche a centrocampo. Con questi rinforzi e una sola partita alla settimana dove può arrivare la Dea da qui a marzo?