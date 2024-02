Dea scavalcata. Assenze e ingenuità. Atalanta ko col Vicenza

CARAVAGGIO (Bergamo)

Un’Atalanta U23 decimata dalle assenze cade in casa per 1-2 contro il Vicenza. Sconfitta dolorosa per la classifica, che consente ai biancorossi vicentini di scavalcare con 40 punti la Dea rimasta ferma a 38. La squadra di Modesto, priva di Bonfanti, Mendicino e Diao convocati da Gasperini per la trasferta a Genova, senza gli infortunati Awua, Chiwisa, Cisse’, Del Lungo, Masi, Cortinovis e Solcia, ha fatto il massimo in una situazione di emergenza.

Buona partenza e palo clamoroso dopo 23 minuti con una saetta da fuori area di Capone. Poi i nerazzurri hanno pagato a caro prezzo due disattenzioni difensive. In particolare sul primo gol, al 26’ del primo tempo, con Gyabuaa che si è fatto sottrarre un pallone quasi sulla linea di fondo da Talarico, bravo a servire in mezzo Rolfini, a sua volta bravo a vincere il rimpallo contro Vismara in uscita e a insaccarla. Al quarto d’ora della ripresa il raddoppio berico con il bomber Ferrari, lesto a sfruttare in area un pallone allungato da Cuomo. Modesto ha rivoluzionato la sua squadra sfruttando tutti i cambi per un assalto finale che, nel recupero, ha portato alla rete della bandiera di Alessandro Falleni, servito da una bella giocata di De Nipoti. Martedì la Dea sarà attesa dal derby provinciale in casa dell’AlbinoLeffe.