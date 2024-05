Dea senza limiti: carica da finale. Battere l’Olympique per la storia. Gasp vuole una notte magica

di Fabrizio Carcano

È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta e per . La più attesa da trentasei anni: alle 21 al Gewiss Stadium, esaurito ovviamente, la Dea si gioca per la seconda volta nella sua storia l’accesso ad una finale europea. Andò male nel 1988, nella semifinale di Coppa delle Coppe persa al Comunale contro i belgi del Malines. Stasera tutto sembra far pendere la bilancia verso la sponda nerazzurra: serve una vittoria, dopo l’1-1 dell’andata, contro un’Olympique Marsiglia che arranca al settimo posto nel campionato francese e non ha, a parte il 35enne Aubameyang in fase calante, stelle che brillano a livello internazionale.

A differenza di una Dea che schiera top player come Koopmeiners o Scamacca o lo stesso De Ketelaere. Pronostico tutto per l’Atalanta contro un’OM che peraltro in trasferta ha faticato molto e raccolto pochissimo. E infatti i bookmakers quotano il successo atalantino solo a 1,7 mentre l’impresa francese verrebbe pagata io triplo, a 5.

"È la partita più importante di sempre perché abbiamo la possibilità di raggiungere la prima finale europea dell’Atalanta”, ha spiegato Gian Piero Gasperini. Ricordando la portata di questo risultato per una città da poco più di centomila abitanti come e per un club che fino a otto anni fa aveva assaporato solo tre volte l’aria internazionale: "Stiamo dimostrando che un ambiente piccolo, attraverso le idee, la gestione e il senso di appartenenza, può creare una squadra in grado di dare e togliersi soddisfazioni. Il parametro del successo è superarsi, il segreto è pensare sempre un po’ più in grande secondo mezzi e possibilità".

Dea che potrà contare sulla carica dei 15mila del Gewiss e sul tridente da 43 gol composto da Koopmeiners (15), De Ketelaere (11) e dal cannoniere Scamacca (17), che negli ultimi due mesi ha segnato 10 gol in 12 partite. Le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

O.MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

Arbitro: Gil Manzano (Spa). Tv: ore 21 Dazn e Sky.