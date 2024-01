Djimsiti è attento. Miranchuk ’on fire’. Carnesecchi al top

CARNESECCHI 6,5. Non compie interventi miracolosi ma fa tante buone parate e non sbaglia nulla.

SCALVINI 6,5. A vent’anni gioca con la maturità di un veterano, chiude bene su Leao.

DJIMSITI 6,5. Una sua chiusura su lancio di Leao a inizio ripresa vale come un gol segnato. Sempre attento.

KOLASINAC 6,5. Tanti anticipi e tante chiusure importanti, gioca di esperienza e di mestiere.

HOLM 7. Aiuta sulla fascia di Leao e scodella l’assist per il gol di Koopmeiners e altri buoni cross.

DE ROON 6. Mezz’ora di buon lavoro in mezzo tra constrasti e recuperi, si fa male al 35’ sull’azione su cui la Dea chiedeva il rigore.

EDERSON 6,5. Tante buone cose tra recuperi, passaggi e verticalizzazioni.

RUGGERI 6. Nel primo tempo fatica e perde alcuni palloni, meglio nella ripresa.

MIRANCHUK 7. È il giocatore ‘on fire’ dell’ultimo mese. Un’altra giocata delle sue porta al rigore del 2-1. KOOPMEINERS 7,5. Segna l’1-1 con un rasoterra perfetto, realizza con freddezza il rigore del 2-1, sfiora il terzo gol con una bordata da fuori. Decisivo

DE KETELAERE 6. Non sente la pressione dell’ex, si muove bene a sinistra e in centro, sbaglia però la palla facile per il 3-1.

All. Gasperini 7. Schiera la formazione giusta, confermando gli stessi di tre giorni prima a Roma. La sua squadra gioca una partita tattica perfetta. Viene espulso per reiterate proteste con doppio giallo al 35’

Pasalic 6.5. Entra a freddo ma entra subito bene, aiutando a verticalizzare e a chiudere in mezzo su Loftus-Cheek. Zappacosta 6. Fa il suo a sinistra nel finale. Scamacca 5,5 Non riesce a far salire la squadra. Hien sv. Muriel sv.

Voto squadra 7.

Fabrizio Carcano