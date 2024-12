Due volti nuovi in arrivo per Gasp. Atalanta, prima... l’Arabia e poi altri rinforzi

L’Atalanta sonda il mercato per un paio di innesti per la panchina. La dirigenza nerazzurra ha sempre utilizzato la finestra invernale per inserire giocatori importanti per le rotazioni: Caldara nel 2020, Maehle nel 2021, Boga nel 2022, lo scorso anno Hien. Ora la Dea monitora due ruoli. Il primo è un mediano, un cambio per De Roon, al posto di Sulemana che non ha ingranato, con appena 28 minuti di utilizzo. Piace 23enne danese Morten Frendrup (nella foto), 108 presenze nell’ultimo biennio al Genoa: i liguri lo valutano intorno ai 20 milioni, ma nella trattativa per portarlo a Bergamo (il giocatore gradirebbe il trasferimento) potrebbe essere inserito lo stesso Sulemana.

E poi un attaccante, per avere cinque punte da ruotare per tre posti, in attesa di recuperare da metà febbraio anche Scamacca. Lo stesso Gian Piero Gasperini lo ha detto sabato nel dopo gara contro la Lazio: "In attacco numericamente non siamo così tanti. Il mercato di gennaio? Per noi sarebbe importante finire quello che non siamo riusciti a completare ad agosto". Per l’attacco i nomi abbinati alla Dea sono diversi. Su tutti Domenico Berardi, tornato protagonista con il Sassuolo con tre gol e nove assist negli ultimi due mesi, per un possibile prestito semestrale con un successivo diritto di riscatto. Si tratterebbe di un’operazione low cost fino a giugno. Più onerosa l’eventuale opzione Giacomo Raspadori, già seguito nelle scorse estati dai dirigenti nerazzurri, rilanciato dal gol al Venezia: il Napoli chiede 25 milioni per lasciarlo andare e non vorrebbe cederlo ad una diretta concorrente per i primi 3 posti. Più lontane le piste che portano a Daniel Maldini, seguito più per il prossimo mercato estivo, e a Federico Chiesa, che ha un ingaggio pesante e rischierebbe poi di non trovare lo spazio desiderato, data la concorrenza. Dall’estero i nomi attenzionati sono quelli del 26enne brasiliano Beto, ex Udinese ora all’Everton, del 28enne venezuelano Jefferson Savarino del Botafogo, e soprattutto del 21enne fantasista francese Rayan Cherki, stella emergente del Lione.

Fabrizio Carcano