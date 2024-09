Ederson in rodaggio. Zappacosta c’è,. Retegui invece no

CARNESECCHI 5,5. Barella lo coglie qualche centimetro più a destra del dovuto. La tocca, non abbastanza.

DE ROON 4,5. Si sacrifica in un ruolo che non gli si addice. Apprezzabile lo sforzo, solo non è il suo pane.

DJIMSITI 4. Quanta fatica contro Thuram, soccombe di chili e di scatto. Il 3-0 è una frittatona.

RUGGERI 5. In difesa soffrono tutti, ma a un “braccetto“ si chiede anche un supporto offensivo che non arriva.

BELLANOVA 5. Vita dura. Gli ex compagni ne anticipano le mosse.

EDERSON 4,5. Ancora in pieno rodaggio e per l’Atalanta significa avere due polmoni in meno che di solito fanno per sei.

PASALIC 5. Meglio da trequartista che nel cuore della mediana, dove gli avversari gli impongono ritmi che non predilige.

ZAPPACOSTA 6. A lungo il più propositivo dell’Atalanta, impegna Sommer dal limite col destro. Ma sul 3-0 dormicchia anche lui.

SAMARDZIC 5,5. La pecca più grande: un sinistro strozzato nel primo tempo con tanto spazio attorno. Intraprendente quanto poco incisivo.

BRESCIANINI 5 . Non trova lo spazio per la zampata in corsa, né i compagni riescono a servirlo come si deve.

RETEGUI 5. La ribattuta del possibile 2-1 lo coglie scoordinato. Si salva da un giallo e ne prende uno che non merita.

All. GASPERINI 5. Ha tante assenze con cui dover fare i conti e i gol subiti arrivano soprattutto su pecche individuali, ma il tonfo è pesante.

Toloi 6. Oltre mezz’ora, a causa già persa.

De Ketelaere e Palestra sv.

Voto squadra 5.

m. t.