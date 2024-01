Juventus e Newcastle su Ederson, ma l’Atalanta non vuole mollarlo

Bergamo, 13 gennaio 2024 – Assalto in corso delle big per Josè Ederson Dos Santos Da Silva. Il 24enne ‘tuttocampista’ brasiliano dell’Atalanta improvvisamente è diventato l’oggetto del desiderio della Juventus, che deve rimpolpare un centrocampo orfano degli squalificati Fagioli e Pobga, e del ricchissimo Newcastle United, che a sua volta deve tamponare l’assenza dello squalificato Tonali. La Dea per ora non ha nessuna intenzione di cedere l’ex Fortaleza, acquistato nel luglio 2022 dalla Salernitana per 21 milioni, giocatore ancora giovane (compie 25 anni a luglio) e con ulteriori margini di miglioramento. Di un’eventuale cessione se ne parlerebbe a giugno, a stagione terminata, questa l’idea del club orobico.

Tuttavia la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 30 milioni per averlo subito per rinforzare il suo centrocampo, ma solo un’offerta clamorosa superiore ai 40 milioni potrebbe far cambiare idea al club nerazzurro… Più probabile che l’affare Ederson con i bianconeri si possa concretizzare a fine stagione, su una cifra comunque sempre vicina ai 40 milioni.

Il Newcastle, che in passato con i nerazzurri aveva trattato Zapata ma senza trovare un accordo, ha un’infinita disponibilità economica e potrebbe anche spingersi a 40 milioni, ma sta sondando anche altre piste alternative.

Ederson, dopo una prima annata iniziata con qualche problema di ambientamento tattico nel girone di andata e una progressiva crescita in quello di ritorno, è esploso in questa prima metà di stagione con 19 presenze e 4 gol in campionato e un’altra rete in Europa League: è un mediano di contrasto, bravo a recuperare palla e a impostare, ma sa essere prezioso anche in fase offensiva come dimostrano i cinque gol segnati. Per Gasperini è fondamentale, di più, è intoccabile e infatti gioca sempre: per questo fino a giugno non si muoverà, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Per questo la Dea continua a monitorare il 19enne mediano gallese Jordan James del Birmingham.