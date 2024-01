Atalanta, dopo cinque mesi la squadra ritrova El Bilal Touré: doppietta nel test contro il Real Calepina

Bergamo, 11 gennaio 2024 – Due gol in amichevole per rivedere la luce in fondo al tunnel. A cinque mesi dal suo grave infortunio muscolare l’Atalanta oggi ha ritrovato El Bilal Touré. Il 22enne centravanti maliano, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra, prelevato a fine luglio dagli spagnoli dell’Almeria con un’operazione da 28 milioni più 3 di bonus futuri, questo pomeriggio nell’amichevole disputata al centro sportivo di Zingonia contro i dilettanti della Real Calepina, è tornato in campo, a 150 giorni circa dall’infortunio subito il 12 agosto a Cesena durante l’amichevole contro la Juventus. Il test, organizzato per fare giocare le seconde linee che non hanno avuto uno spazio contro il Milan, è terminato 11-0 per i nerazzurri con i gol di Zortea, Muriel e Bakker e le doppiette di Adopo, Zappacosta e Scamacca, che nel finale ha lasciato spazio proprio a Toure’ che ha realizzato una doppietta. Il maliano non ha ancora completato il percorso di recupero, non dovrebbe ancora essere a disposizione per la prossima gara casalinga di lunedì contro il Frosinone, ma dovrebbe esserci il 27 gennaio al Gewiss contro l’Udinese.

Due gol per rompere il ghiaccio e riprendere confidenza con il campo per l’ex Reims e Almeria che il 12 agosto contro la Juventus ha subito la rottura dell'inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, con una diagnosi iniziale dai 4 ai 6 mesi. Operato il 24 agosto a Barcellona dallo staff dello specialista Ramon Cugat, con un riuscito trattamento chirurgico di riparazione della rottura riportata, il maliano classe 2001 ha svolto da metà settembre un lungo percorso riabilitativo nelle strutture interne al centro sportivo di Zingonia, restando così sempre a stretto contatto con lo staff tecnico e i compagni di squadra.