L’Atalanta ha un nuovo gioiello: è esplosa la freccia scandinava Emil Holm

Bergamo – Il nuovo che avanza nell’Atalanta è il 23enne esterno svedese Emil Holm, titolare e protagonista nelle ultime tre partite dei nerazzurri sui campi di Roma e Milan e ieri nel 5-0 contro il Frosinone, con la sua rete al 90’ a sigillare la ‘manita’ ai ciociari.

Il laterale destro di Goteborg, quasi un oggetto misterioso fino ai primi di dicembre, sempre ai margini delle rotazioni, è letteralmente esploso con il nuovo anno, anche se già a dicembre aveva dato segnali interessanti nella trasferta europea sul campo del Rakow. Classe 2000, 24 anni da compiere a maggio, corazziere di 191 centimetri, nazionale svedese, Holm è approdato in Italia lo scorso anno con lo Spezia, facendo benissimo nel girone di andata prima di fermarsi a marzo per problemi di pubalgia, chiudendo anticipatamente la sua stagione con i liguri con 23 presenze, un gol e due assist.

L’Atalanta in estate lo ha preso in prestito a due milioni con un riscatto facoltativo a otto milioni, realizzando un altro affare in prospettiva perché Holm sembra destinato a esplodere in questo girone di ritorno e a diventare un futuro uomo mercato. Gasperini lo ha aspettato in autunno, senza mettergli pressione, facendolo lavorare tanto sui campi del centro sportivo di Zingonia in attesa che fosse pronto: poi l’infortunio muscolare che ha bloccato Hans Hateboer a fine anno gli ha spianato la strada.

Titolare all’Olimpico con una grande prova contro il romanista Zalewski, poi a San Siro l’assist per il pareggio di Koopmeiners e un’ottima gara anche in fase di chiusura difensiva. Contro il Frosinone con un’accelerazione delle sue si è guadagnato il rigore dell’1-0 e ha poi segnato in mischia la rete del 5-0.

“Holm è un atleta straordinario, con una fisicità incredibile. Nei mesi scorsi non aveva una buona condizione fisica dopo essere stato fermo da marzo, ci ha messo un po’ di più a ingranare ma ha sempre lavorato con grande intensità in allenamento. Mi ha stupito per come ha giocato a livello difensivo contro il Milan, mi ha sorpreso per la sua attenzione difensiva e poi davanti quando parte è un bel treno”, lo ha elogiato Gasperini che ha trovato un nuovo titolare sulla fascia destra in attesa del ritorno a fine mese di Hateboer.