Febbre da Atalanta. In poche ore esauriti i 2587 biglietti del settore ospiti a Monza

Bergamo, 16 aprile 2024 – Febbre da Atalanta. La tifoseria nerazzurra sta spazzando via i biglietti di ogni prossima partita della Dea. Gewiss Stadium ovviamente tutto esaurito per la partita europea di giovedì sera contro il Liverpool. E si va verso un altro annunciato sold out giovedì prossimo, per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Intanto tra ieri e stamattina nelle pre vendite i tifosi nerazzurri hanno spazzato via i 2587 biglietti del settore ospiti dell’U Power Stadium messi in prevendita dal Monza per la sfida di domenica sera. Tagliandi tutti esauriti nel giro di poche ore. E per domenica la Curva Nord organizza la canonica “motorata nerazzurra”, ovvero la trasferta a Monza su due ruote, con un’interminabile carovana di centinaia di motorini, moto e scooter e annesso sventolio di sciarpe nerazzurre. Una consolidata tradizione degli ultras atalantini risalante alla fine degli anni Ottanta, con le prime ‘motorate’ a Brescia e a Como, e poi mantenuta nei decenni (quella del 2001 a Milano contro l’Inter degenerò in incidenti che portarono al famoso lancio nella curva interista di uno scooter sequestrato ad un supporters orobico all’esterno del Meazza) fino alla carovana dello scorso aprile da Bergamo allo Zini di Cremona, per il derby con la Cremonese, che coinvolse oltre 800 tifosi in marcia su due ruote tra le due province. Domenica gli ultras nerazzurri si ritroveranno all’esterno del Gewiss Stadium alle 15.30 per mettersi in viaggio dalle 16 circa in direzioni di Monza utilizzando solo le strade provinciali, paralizzando il traffico locale al loro passaggio.