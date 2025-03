Fiorentina-Atalanta, la Dea cerca punti a Firenze per tenere il passo di Inter e Napoli

Bergamo, 29 marzo 2025 – La rincorsa verso le prime due posizioni da parte dell’Atalanta ricomincia dal Franchi di Firenze. Domani alle 15 la Dea è di scena sul campo (rovente nel ultimi anni per mille polemiche extra campo ma toscani e bergamaschi) della Fiorentina.

La squadra di Gasperini (che sarà in tribuna per squalifica, in panchina ci sarà il fidato vice Tullio Gritti) si presenta al Franchi dopo una striscia aperta di quattro vittorie consecutive in trasferta sui campi di Como, Verona, Empoli e Juventus, dopo un trittico stellare con due 5-0 (a Verona e Empoli) e un 4-0 (alla Juventus) e una striscia aperta di 12 risultati utili consecutivi lontano da Bergamo da settembre in poi, con 9 vittorie e 3 pareggi.

Numeri e trend che rendono l’Atalanta favorita in questo match crocevia nella corsa Champions. Viola a quattro punti dal quarto posto con 48 punti, Dea terza con 58 e ancora in corsa per lo scudetto, con sei punti da recuperare sull’Inter e tre sul Napoli. Terzo scontro diretto, dopo quelli contro Juventus e Inter, per i bergamaschi poi attesi dal doppio confronto casalingo contro Lazio e Bologna e dalla trasferta in casa del Milan, in un mese probabilmente decisivo. Nerazzurri che non avranno Ederson squalificato e gli acciaccati Palestra e Posch (oltre ovviamente a Kossounou, Scalvini e Scamacca): si deciderà all’ultimo, ma dovrebbero essere in panchina, per Cuadrado, Sulemana e per lo stesso Retegui, che da venerdì ha ripreso ad allenarsi sul campo, svolgendo una seduta parziale in gruppo, dopo la lesione muscolare all’adduttore rimediata dieci giorni fa nel ritiro azzurro.

Davanti giocheranno Lookman, rientrato solo giovedì dalla Nigeria, e uno tra De Ketelaere e Maldini. Ballottaggio anche per il ruolo di trequartista con Bresciani, che garantisce più pressing e copertura, favorito sul più offensivo Samardzic. In mediana sarà Pasalic ad affiancare De Roon, corsie esterne con Bellanova e Zappacosta e dietro difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac.

All’andata a settembre a Bergamo vittoria per 3-2 in rimonta dell’Atalanta che non vince al Franchi dal settembre 2021 e nella passata stagione ha perso nello stadio fiorentino sia in campionato, per 3-2, che nella gara d’andata della semifinale di coppa Italia per 1-0 (vincendo poi al ritorno per 4-1).

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marì, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. (1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 15 Comuzzo, 65 Parisi, 24 Richardson, 29 Adli, 90 Folorunsho, 27 Ndour, 9 Beltran, 63 Caprini, 17 Zaniolo). All. Palladino Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 8 Pasalic, 15 De Roon, 77 Zappacosta; 44 Brescianini; 17 De Ketelaere, 11 Lookman. (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 46 Comi, 7 Cuadrado, 22 Ruggeri, 6 Sulemana, 24 Samardzic, 70 Maldini, 48 V. Vlahovic, 32 Retegui). All.: Gritti Arbitro: Doveri