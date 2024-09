Atalanta-Fiorentina 3-2: Lookman guida la Dea che rimonta e vince

Firenze, 15 settembre 2024 - Nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Gewiss Stadium, l'Atalanta vince contro la Fiorentina. Primo tempo a ritmi altissimi, con la Fiorentina che va avanti al 15' con Martinez Quarta sugli sviluppi di angolo, l'Atalanta pareggia subito con Retegui al 22' grazie a una palla perfetta di Lookman, ma tempo dieci minuti e uno scatenato Moise Kean. Nella seconda metà di primo tempo molto meglio l'Atalanta che in due minuti la ribalta: prima De Ketelaere di testa, poi un gioiello di Ademola Lookman alla fine del primo tempo. Nella seconda metà di gara il ritmo si abbassa notevolmente, fino all'ultimo quarto d'ora quando le due squadre si allungano e l'Atalanta avrebbe un paio di occasioni per chiudere il match ma De Gea dice no. Alla fine successo per gli uomini di Gasperini, mentre la Fiorentina resta ancora a zero vittorie in questa Serie A.

Primo tempo

Si scaldano subito gli animi al sesto minuto: contrasto Bellanova e Cataldi, palla in fallo laterale e il centrocampista ex Lazio fa tardare la ripresa del gioco causando la rabbia di Marten De Roon. Il primo tiro della partita è all'ottavo con Mandragora che ci prova al volo col sinistro dal limite dell'area, ma la palla è debole e Carnesecchi può respingere senza problemi. Presente anche Ivan Juric in tribuna, l'ex allenatore del Torino presente al Gewiss per questa sfida. Spinge la Fiorentina che cerca con insistenza Colpani e sviluppa molto dalla fascia destra con Dodò che porta a casa un angolo. Vantaggio della Fiorentina, ha segnato Lucas Martinez Quarta al minuto 15. Nasce tutto dall'angolo di Biraghi, palla rimessa dentro, Mandragora con uno scavetto perfetto per Gosens che di testa da distanza ravvicinata trova Carnesecchi, la palla resta lì e allora la butta dentro il difensore. Ottimo avvio della Viola, suggellato con questo gol. Arriva il primo giallo della partita all'indirizzo di Bove. Altra sgasata di Dodò che guadagna ancora corner, esattamente come nell'occasione del gol.

Pareggia l'Atalanta con Retegui al 22': magia di Lookman che lascia sul posto Bove sulla sinistra, crossa nella testa dell'ex Genoa che non sbaglia. Giallo anche per Hien. Torna in vantaggio la Fiorentina al minuto 32' con Moise Kean, molto bravo Bove sulla sinistra che resiste al contrasto con Hien e appoggia per Mandragora, l'8 crossa in mezzo dove c'è Gosens che spizza di testa mandando fuorigiri Carnesecchi e Kean mette dentro in tutta facilità. Prova a reagire subito l'Atalanta con un cross a cercare il solito Retegui che però non trova la porta. Incontenibile Moise Kean: palla lunga con Gosens che la tocca ancora verso il compagno, di nuovo male Hien che si fa saltare troppo facilmente dall'ex Juve che entra in area calcia da posizione defilata e stampa la conclusione sul palo. Ederson prova a saltare Mandragora che lo mette giù e prende il giallo, punizione dall'out di destra per la Dea che cerca di riprendere la partita. Pareggia ancora di testa l'Atalanta questa volta con De Ketelaere che sulla punizione fa un terzo tempo ottimo e sfrutta l'errore di Ranieri in copertura. Subito in vantaggio l'Atalanta, prodezza di Ademola Lookman che riceve largo sulla sinistra, arriva in fondo, rientra sul destro e trova il primo palo. Finisce il primo tempo 3-2 per l'Atalanta.

Secondo tempo

Rischia subito la Fiorentina con Bellanova che arriva davanti a De Gea dopo una progressione di oltre venti metri palla al piede, il portiere esce e la palla termina larga di poco. Ancora pericolosa l'Atalanta con Bellnova che punta l'area di rigore, allarga sulla destra per De Ketelaere che mette dentro una palla bassa velenosa dove non arrivano per un soffio prima Retegui e poi Lookman. Prova col mancino Colpani da venticinque metri ma il tiro è facile per Carnesecchi. Cambia Palladino, dentro Ikoné e Richardson per Colpani e Mandragora.

Ritmo sceso notevolmente in questo secondo tempo rispetto alla prima frazione, ora l'Atalanta pensa a coprirsi per evitare di subire il gol del pari, con la Fiorentina che non trova gli spazi. Al 67' giallo per Amir Richardson che ferma Brescianini pronto a partire in contropiede. Cambia Gasperini al 70' fuori Retegui e Ruggeri e dentro Zappacosta e Pasalic. Con questi nuovi innesti De Ketelaere prima punta, con Brescianini che si alza in trequarti e Pasalic va a far coppia con Ederson in mediana. Inserimento di De Ketelaere visto e servito perfettamente dal solito Lookman, il belga in area calcia bene ma c'è De Gea che tiene in piedi la viola.

Ancora pericolosa l'Atalanta con una palla in profondità per Zappacosta che si ritrova a tu per tu con il portiere e calcia male, De Gea può bloccare. Nella Fiorentina sono entrati anche Sottil e Adli per Bove e Cataldi. Ancora De Gea a tenere in piedi la Fiorentina che ora è completamente a trazione anteriore, Lookman pericolosissimo ma il portiere spagnolo dice di no. Altro contropiede dell'Atalanta con De Ketelaere che spinge sulla destra, a rimorchio Zappacosta che calcia alto. Squadre spaccate in due in questo momento, a dieci dalla fine, con la Fiorentina che lascia praterie per i contropiedi dei nerazzurri. Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Ranieri e dentro Pongracic. Si divora la palla per chiudere la partita Ademola Lookman che solo davanti a De Gea spara altissimo. Dodò accelera sulla destra e va via a Zappacosta, mette in mezzo un pallone che Carnesecchi valuta male, ma c'è De Roon a chiudere. Quattro minuti di recupero, con l'Atalanta che mantiene il possesso della palla nella metà campo offensiva. Ultima occasione con Dodò che cross, ma Carnesecchi ha tutto il tempo di uscire e bloccare il pallone. Finisce 3-2 per l'Atalanta che batte la Fiorentina.

Tabellino

Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (Brescianini, 46'), Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri (Zappacosta, 70'); De Ketelaere, Lookman; Retegui (Pasalic, 70').

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri (Pongracic, 81'), Biraghi; Dodo, Mandragora (Richardson, 61'), Cataldi (Adli, 74'), Bove (Sottil, 74'), Gosens; Colpani (Ikoné, 61'), Kean

Reti: Lucas Martinez Quarta (FIO) 15', Mateo Retegui (ATA) 22', Moise Kean (FIO) 32', Charles De Ketelaere (ATA) 45', Ademola Lookman (ATA) 46'