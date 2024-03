Atalanta, riposo dopo lo shock. Mercoledì si riparte senza 14 nazionali

Bergamo, 18 marzo 2024 – Due giorni di riposo per l’Atalanta che domenica non ha giocato la sfida casalinga con la Fiorentina rinviata a causa del malore che ha colpito prima della gara Joe Barone.

Il dg viola è stato operato nella notte e resta ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Raffaele di Milano.

Joe Barone in condizioni critiche ma stabili

che mercoledi mattina si rimetterà al lavoro al centro sportivo di Zingonia, ma con solo dieci giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le rispettive nazionali hanno chiamato 14 atalantini: si tratta degli azzurri Carnesecchi e Scalvini con l’Italia di Spalletti e di Ruggeri con l’under 21, degli olandesi De Roon e Koopmeiners, degli svedesi Hien e Holm, e di Djimsiti (Albania), De Ketelaere (Belgio), Kolasinac (Bosnia), Lookman (Nigeria), Miranchuk (Russia), Pasalic (Croazia) e Tourè (Mali). Resteranno a Zingonia i portieri Musso e Rossi, i difensori Palomino e Toloi, i mediani Adopo e Ederson, i laterali Bakker, Hateboer e Zappacosta e il centravanti Scamacca e Tourè, che saranno in qualche modo i sorvegliati speciali.

Scamacca

Scamacca in questo mese di marzo ha trovato continuità e dimostrato una crescita anche atletica, ma due settimane di lavoro intenso, senza partite, non potranno che aiutarlo a stare ancora meglio.

Touré

La stagione di Tourè invece è appena cominciata: qualche spezzone nei finali di gara, la rete del 4-1 all’esordio a Genova, la spettacolare rete in rovesciata a Lisbona annullata dal Var per un millimetrico offside: ora il 22enne maliano ha bisogno di migliorare la condizione fisica e di integrarsi tatticamente per diventare un’arma tattica da aprile.

Giovani

Il gruppo nerazzurro in questi giorni verrà integrato da alcuni ragazzi della squadra Under 23 di serie C che a sua volta non giocherà domenica prossima contro la Triestina avendo diversi giocatori convocati nelle nazionali giovanili: la Baby Dea recupererà il 3 aprile il match casalingo contro i giuliani. All ripresa del campionato l’Atalanta sara impegnato sabato 30 marzo alle 12,30 al Maradona di Napoli.