Atalanta-Fiorentina: Gasp fa il professore di turnover, ma punta ancora su Scamacca

Bergamo, 17 marzo 2024 – Nell’Atalanta, che questo pomeriggio alle 18 ospita la Fiorentina al Gewiss Stadium, tornano titolari i “gioielli” Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e De Ketelaere, tenuti a riposo giovedì sera contro lo Sporting Lisbona.

Per affrontare la settima partita in appena 22 giorni Gasperini ricorre allo studiato turnover che ha portato a ruotare 23 giocatori, due portieri e 21 di movimento, in queste tre settimane, dosando il minutaggio di ogni calciatore nerazzurro.

La formazione

Torna in porta Carnesecchi, rilevando Musso che ha fatto bene contro lo Sporting, davanti a lui solita difesa a tre, dove dovrebbe essere confermato il centrale svedese Hien, con Scalvini e con Kolasinac favorito su Djimsiti.

Sulle corsie esterne Holm a destra e Ruggeri a sinistra, in mediana dovrebbero partire De Roon e Ederson con Pasalic come alternativa per la ripresa. Koopmeiners trequartista alle spalle del tandem offensivo con De Ketelaere e Scamacca, che per la quarta volta consecutiva dovrebbe essere titolare. Il 25enne centravanti romano, a segno sia all’andata che al ritorno contro lo Sporting, partendo dall’inizio sta garantendo un alto rendimento. Pronti per la ripresa i vari Lookman, Miranchuk e Toure.

Gli avversari

Nella Fiorentina due assenze pesanti: quelle dell’ex Bonaventura, squalificato, e dell’attaccante Kouame che ha segnato a settembre all’andata il decisivo gol del 3-2 per la Viola.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 4 Hien, 23 Kolasinac; 3 Holm, 13 Ederson, 15 De Roon, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca. (1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti, 20 Bakker, 33 Hateboer, 77 Zappacosta, 25 Adopo, 8 Pasalic, 11 Lookman, 59 Miranchuk, 10 Touré). All.: Gasperini. Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 6 Arthur, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Belotti. (30 Martinelli, 40 Vannucchi, 16 Ranieri, 37 Comuzzo, 2 Dodo, 65 Parisi, 22 Faraoni, 72 Barak, 32 Duncan, 8 Maxime Lopez, 19 Infantino, 17 Castrovilli, 18 Nzola, 11 Ikoné). All. Italiano Dove vederla: diretta dalle 17,30 su Dazn