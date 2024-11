Fischio d’inizio alle 21 su Sky. Duemila tifosi ospiti. Youth League alle 15

Saranno poco più di duemila i tifosi atalantini presenti questa sera nel settore ospiti della MHP Arena di Stoccarda per seguire la Dea nella sua ennesima trasferta tedesca degli ultimi anni. Nel 2017 l’esodo di 5.000 supporters bergamaschi a Dortmund, poi nel 2022 la doppia trasferta consecutiva a Leverkusen e il successivo turno a Lipsia. Nell’estate 2023 l’amichevole di agosto a Berlino contro l’Union, lo scorso 10 agosto il test ad Amburgo contro il St Pauli, a settembre la trasferta a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04 che ospita le gare casalinghe degli ucraini dello Shakthar. Ora Stoccarda, a sei ore di auto da Bergamo: molti tifosi hanno scelto di spostarsi con la macchina o con i bus, il resto con i voli charter, partendo ieri o questa mattina. Trasferta tedesca anche per la Primavera atalantina allenata da Bosi, ancora a punteggio pieno in Youth League dopo aver battuto Arsenal, Shakthar e Celtic, che nel pomeriggio alle 15 al Gazi Stadium affronta i pari età dello Stoccarda. Tedeschi a sei punti dopo aver perso in casa del Real Madrid, aver battuto lo Sparta Praga e aver poi vinto a Torino contro la Juventus per 2-3.Fab. Car.