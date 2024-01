L’Atalanta ospita il Frosinone con vista sul quinto posto: probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 15 gennaio – Tre punti per il quinto posto. Stasera alle 20,45 l’Atalanta ospita il Frosinone al Gewiss Stadium in un Monday night che in caso di successo per i nerazzurri può valere l’aggancio alla Lazio al quinto posto a quota 33 punti, ad una sola lunghezza di distacco dal quarto posto della Fiorentina a 34. Dea che vuole sfruttare il turno casalingo per poi rifiatare qualche giorno, grazie allo slittamento della trasferta sul campo dell’Inter per via della SuperCoppa. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha quasi tutti a disposizione, a parte Hateboer fermo per un problema muscolare e Lookman via per tutto gennaio per la Coppa d’Africa. Davanti dovrebbe essere la serata di Scamacca, a secco dal 30 novembre quando segnò in casa in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Il 25enne centravanti romano dovrebbe fare coppia con De Ketelaere favorito su Miranchuk, con l’alternativa offensiva Muriel pronto per la ripresa come Pasalic. Dubbio a sinistra con Zappacosta favorito su Ruggeri, mentre a destra sarà confermato lo svedese Holm. Dea che arriva da sei vittorie nelle ultime otto partite e da tre vittorie casalinghe consecutive contro Milan, Salernitana e Lecce. Il Frosinone, in caduta verticale con un solo punto nelle ultime sei giornate, dovrà fare a meno di Marchizza, Cuni e Monterisi e dietro schiererà l’ex Caleb Okoli, in prestito dall’Atalanta fino a giugno. Domani possibile il trasferimento a Frosinone, sempre in prestito fino a giugno, del 25enne esterno bellunese Nadir Zortea.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Frosinone (4-3-3) Turati, Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kajo Jorge, Reinier. All. Di Francesco Dove vederla in tv: diretta lunedì dalle 20.45 su Dazn o SkySport