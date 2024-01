Atalanta, monday night al Gewiss Stadium contro un Frosinone in crisi

Bergamo – Un altro monday night casalingo per l’Atalanta dopo quello vinto 4-1 quattro settimane fa contro la Salernitana.

Stavolta al Gewiss Stadium nella sfida di lunedì sera (fischio d’inizio alle 20,45) arriva la matricola Frosinone che all’andata, alla seconda di campionato, il 27 agosto, si impose a sorpresa per 2-1 dopo un grande primo tempo dominato sul 2-0. Forse la peggiore Atalanta della stagione quella vista allo Stirpe, in una domenica condizionata da un asfissiante caldo afoso estivo e dalle gambe ancora pesanti per la preparazione atletica appena terminata. Peraltro allo Stirpe il gol nerazzurro lo firmò Duvan Zapata, al suo canto del cigno atalantino prima di trasferirsi il giorno successivo al Torino.

Dea che arriva benissimo a questo Monday night, con una striscia di 10 punti nelle ultime cinque giornate, cui vanno aggiunte le due vittorie in Coppa Italia contro Sassuolo e sul campo del Milan: la squadra di Gasperini nell’ultimo mese, considerata anche l’Europa League, ha vinto sei partite su otto, con un pareggio a Roma e una sconfitta a Bologna. Frosinone che invece, dopo un avvio sorprendente, si è inceppato nell’ultimo mese e mezzo, con appena un punto nelle ultime sei giornate e una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive che hanno portato i ciociari, fermi a 19 punti, a scivolare pericolosamente verso la zona bagarre retrocessione.

Nerazzurri senza Lookman, impegnato in Coppa d’Africa, ma con l’organico quasi al completo (mancherà Hateboer e non sarà ancora disponibile El Bilal Tourè) con Gasperini che avrà grande abbondanza di scelta in ogni reparto. Non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alla formazione che mercoledì sera ha vinto a San Siro contro il Milan, con la probabile conferma del positivo laterale svedese Holm a destra, con Zappacosta che a sinistra dovrebbe spuntarla su Ruggeri. Dietro sembra rimandato l’esordio dal primo minuto per il centrale svedese Hien: dovrebbero giocare i soliti Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. Davanti dovrebbe avere un’occasione Gianluca Scamacca, che non segna da un mese e mezzo, mentre da seconda punta De Ketelaere sembra favorito su Miranchuk. Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini Frosinone (4-3-3) Turati, Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kajo Jorge, Reinier. All. Di Francesco

Dove vederla in tv: diretta lunedì dalle 20.45 su Dazn o SkySport