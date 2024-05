Atalanta-Roma, al Gewiss lo ‘spareggio’ Champions: probabili formazioni e dove vedere la partita

Bergamo, 11 maggio 2024 – Domani sera l’Atalanta vuole mettere in cassaforte il primo importante obiettivo stagionale. Alle 20.45 al Gewiss Stadium, come sempre sold out, arriva la Roma per una sorta di spareggio per il quinto posto.

Nerazzurri e giallorossi sono appaiati a 60 punti, all’andata hanno fatto 1-1 all’Olimpico, e la Dea ha una partita da recuperare il 2 giugno, a campionato finito, contro la Fiorentina. Bergamaschi che dopo questo scontro avranno quindi a disposizione 9 punti possibili, contro i 6 punti possibili per i capitolini.

Premessa per spiegare che la Roma è costretta solo a vincere, perché un pareggio renderebbe favorita l’Atalanta avendo poi una partita in più a disposizione. In caso di successo della squadra di Gasperini invece il discorso sarebbe virtualmente chiuso. Per questo per la Dea si tratta di una sorta di finale: vincendo avrebbe la qualificazione Champions quasi blindata.

Sarà la Roma a dover fare la partita, ma i giallorossi di De Rossi dovranno fare i conti con un Dybala acciaccato dopo le ultime trasferte a Napoli e Leverkusen, con un morale a terra dopo l’eliminazione in Europa League e con un Gewiss Stadium esaurito che da sempre vive questa partita quasi come un derby. Atalanta che vola sulle ali dell’entusiasmo, che sta bene di gamba e di testa e come sempre ha molte alternative davanti. Gasperini non farà turnover in vista della finale di Coppa Italia, ma schiererà titolare Gianluca Scamacca che sarà poi squalificato mercoledì all’Olimpico: al suo fianco Lookman favorito su De Ketelaere.

Assenti Kolasinac, Toloi e Holm, per cui dietro confermato il trio Djimsiti-Hien-Scalvini, sulle corsie Hateboer dovrebbe dare riposo a Zappacosta, mentre Pasalic potrebbe avere spazio a centrocampo per far rifiatare De Roon, almeno nel primo tempo. In porta torna Carnesecchi. Nella Roma assente l’ex Spinazzola, ma ci saranno gli altri ex Cristante e Mancini. Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi Dove vederla: diretta domenica dalle 20.45 su Dazn