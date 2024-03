Gasp punta su Scamacca. È l’uomo dei grandi match

Ora l’Atalanta aspetta i gol e le giocate del miglior Gianluca Scamacca. Il 25enne centravanti romano è forse il giocatore più atteso tra i nerazzurri in questo rush finale della stagione da 14 gare in 56 giorni. Escluso dalla tournée americana dal commissario tecnico Spalletti, che sembra avergli preferito nelle gerarchie offensive il genoano Retegui, adesso l’ex attaccante del Genoa e del Sassuolo avrà due mesi per convincere il ct azzurro di Certaldo a portarlo agli Europei. Ma prima di tutto c’è l’Atalanta, che in estate ha investito forte su di lui, acquistandolo per 25 milioni dal West Ham per avere un centravanti d’impatto d’area e da gol pesanti. E decisivi. Stagione buona come numeri finora per Scamacca che, pur frenato da tre infortuni muscolari tra ottobre e dicembre, ha comunque segnato 6 gol in campionato, ma giocando appena 21 gare con 971 minuti, in pratica l’equivalente di 9 gare complete. Per cui la sua è una media gol elevata, cui vanno aggiunti tre assist e un conto pagato alla malasorte, con una manciata di pali e traverse colpiti e una rete a Roma annullata dal Var ma probabilmente valida. Ma al conto realizzativo vanno aggiunti i tre gol determinanti in Europa League, curiosamente tutti allo Sporting Lisbona. Con Europa League e Coppa Italia il suo utilizzo sale a 1334 minuti, di fatto meno di 14 partite intere, con 9 gol, una media importante. Meno impattante però il suo rendimento, almeno fino a febbraio: qualche fiammata in campionato (doppietta al Monza e all’Empoli), un paio di gol importanti all’Inter e all’Udinese e poco altro, fino ad un mese fa.

Dalla partita del 5 marzo a Lisbona la svolta: tre prestazioni di qualità, attenzione, movimento senza palla e grande efficacia offensiva, con due gol e due pali. Lo Scamacca visto nelle due gare europee contro lo Sporting e in casa della Juventus è il centravanti che può fare la differenza nell’Atalanta in corsa su tre fronti e probabilmente nell’Italia. L’esclusione dal giro azzurro gli ha consentito di restare a Zingonia a lavorare con Gasperini, che quotidianamente cerca di migliorarlo a livello tecnico e tattico, nei movimenti, nel giocare anche senza palla. Domani a Napoli è annunciato titolare: De Ketelaere anche ieri ha svolto lavoro a parte per i postumi distrattivi all’adduttore rimediati con il Belgio e al Maradona verrà risparmiato per essere al meglio mercoledì a Firenze. Scamacca dovrebbe fare coppia con Lookman o Miranchuk o forse affiancarli in un tridente se Koopmeiners, alle prese con un indurimento al polpaccio sinistro rimediato venerdì nell’amichevole contro la Scozia, dovesse essere a sua volta risparmiato: ieri l’olandese ha svolto una seduta parziale con il gruppo, ma Gasp a Napoli potrebbe scegliere di farlo riposare sempre guardando alla semifinale di Coppa Italia.