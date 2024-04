Gasp ritrova De Ketelaere. Può già tornare dall’inizio

L’Atalanta, tornata delusa dalla partita d’andata della semifinale di Coppa Italia, per la prestazione sotto tono e per la sconfitta (ribaltabile al ritorno in casa il 24 aprile), ieri si è consolata ritrovando Charles De Ketelaere. Il 23enne attaccante belga, fuori sabato a Napoli e mercoledì a Firenze, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, a due settimane dall’allungamento agli adduttori che il 22 marzo lo aveva bloccato nel ritiro della sua nazionale, costringendolo a saltare anche le amichevoli in Irlanda e in Inghilterra dei Diavoli rossi. Ritorno importante, quello dell’ex Bruges (che sarà riscattato dal Milan entro il 30 giugno per 23 milioni), trascinatore invernale dell’Atalanta in corsa su tre fronti con le sue giocate e con 10 gol e 7 assist.

Il talento belga, da metà febbraio, ha un po’ frenato in termini di rendimento, dopo un trimestre in cui ha praticamente segnato o servito assist ogni volta in cui è sceso in campo. La sua ultima rete risale all’11 febbraio, con una prodezza balistica da fuori area per il primo gol atalantino nel successo a Marassi contro il Genoa per 4-1. Poi una leggera, fisiologica flessione e a seguire l’infortunio alla coscia in nazionale. Ora CDK è pronto a riprendere il suo posto da titolare nell’attacco atalantino: potrebbe giocare dal primo minuto già domenica pomeriggio a Cagliari, ma dipenderà dalla sua condizione atletica dopo due settimane di stop.

Decisivi saranno i prossimi due allenamenti a Zingonia di oggi e domani, prima del trasferimento della squadra in Sardegna. Gian Piero Gasperini, che lo ha schierato quasi sempre titolare, punta ad averlo al meglio per ladoppia sfida europea contro il Liverpool, a cominciare dallasuccessiva trasferta di giovedì prossimo ad Anfield Road. Riavere De Ketelaere permette al tecnico nerazzurro di gestire al meglio, in un aprile da 9 partite in 28 giorni, il minutaggio di Aleksey Miranchuk, il più utilizzato da gennaio, e di Ademola Lookman, entrambi peraltro piuttosto appannati mercoledì a Firenze dove non hanno mai attaccato l’area. Il fantasista russo, che per impostazione e giocate sta diventando un “nuovo Ilicic“, in queste ultime uscite ha di fatto rimpiazzato proprio De Ketelaere, pur con diverse caratteristiche fisiche.

A Cagliari quasi certamente tornerà titolare anche Gianluca Scamacca, che mercoledì sera a Firenze ancora una volta ha dimostrato di essere meno impattante subentrando a gara in corso. Finora Scamacca e De Ketelaere si sono visti poco in coppia, ma a Torino contro la Juventus i due insieme hanno fatto molto bene con alle spalle Koopmeiners da trequartista. Uno schieramento offensivo ad alto tasso di talento che si potrebbe rivedere domenica a Cagliari.