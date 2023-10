Gilardino battuto dal maestro. Gasperini non fa calcoli, l’Atalanta lo segue. Lookman ed Ederson verso l’Europa League

ATALANTA

2

GENOA

0

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 7; Toloi 6.5, Djimsiti 7, Scalvini 6.5; Zappacosta 5.5 (45’st Hateboer sv), De Roon 6.5, Ederson 7.5, Ruggeri 6 (44’st Kolasinac sv); De Ketelaere 5.5 (1’st Miranchuk 6.5), Scamacca 6.5 (34’st Muriel 6), Lookman 7 (34’st Pasalic 6.5). Allenatore: Gasperini 7

GENOA (3-5-2): Leali 6.5; Dragusin 5.5, Bani 6, Vasquez 6; Sabelli 5.5 (42’st Fini sv), Thorsby 5.5 (38’st Galdames sv), Frendrup 6, Malinovskyi 6 (38’st Puscas sv), Haps 5.5; Ekuban 5.5 (48’st Vogliacco sv), Gudmundsson 6. Allenatore: Gilardino 5.5

Arbitro: Marinelli di Tivoli 5.5

Reti: 23’ st Lookman, 50’ st Ederson

Note: ammoniti Lookman, Toloi, Gudmundsson, Hateboer (dalla panchina), Zappacosta, Bani. Angoli: 8-4. Recupero: 0’pt, 6’st.

Quinta vittoria in campionato e sesta posizione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre il Genoa resta fermo a quota otto. I nerazzurri torneranno in campo giovedì in Europa League, in casa dello Sturm Graz, ma Gasperini non ha fatto turnover.

Il gol che ha sbloccato il match ha dovuto aspettare la convalida del var per un sospetto tocco di mano di Lookman. Sul quale Gilardino alla fine ha preferito glissare: "Fino al gol ero soddisfatto, sicuramente ci sono state delle situazioni dove a volte dobbiamo gestire meglio il pallone, sia sui lanci lunghi che quando abbiamo palla tra i piedi. Dobbiamo essere più lucidi. Il gol di Lookman? Preferisco non parlarne, pensiamo a quello che possiamo fare noi e a cosa fare di meglio. Non dobbiamo pensare agli arbitraggi e a situazioni distanti dal nostro pensiero".