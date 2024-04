L’Atalanta, domenica contro l’Empoli, ritrova il gioiello Giorgio Scalvini

Bergamo, 26 aprile 2024 – L’Atalanta domenica nella sfida casalinga (Gewiss Stadium ore 18) contro l’Empoli ritroverà dopo, quattro settimane, il gioiello Giorgio Scalvini. Il 20enne difensore di Palazzolo aveva subito il 30 marzo a Napoli una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro.

L’azzurro, che solo all’ultimo è stato tenuto fuori mercoledì dalla lista dei convocati per la semifinale contro la Fiorentina, torna a disposizione di Gasperini compensando l’assenza nel pacchetto arretrato del capitano Rafael Toloi, che resterà fuori per diverse settimane per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Rientro importante quello di Scalvini anche in chiave azzurra per il ct Spalletti: il giovane difensore orobico ora avrà a disposizione nove partite tra campionato e coppe per ritrovare la migliore condizione in vista anche degli Europei. Intanto Gasp punta ad averlo già pronto per la trasferta di giovedì a Marsiglia per la gara di andata della semifinale di Europa League.