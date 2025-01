Girone A. Vlahovic trascina l’Atalanta U23. Riparte la cavalcata nerazzurra

CARAVAGGIO (Bergamo)

Vola l’Atalanta u23, quarta in classifica nel girone A di Serie C con 40 punti. I nerazzurri, ieri al Comunale Caravaggio, hanno conquistato il sesto risultato utile consecutivo e il primo successo del 2025, battendo 3-1 la Triestina e chiudendo il match già dopo 53’. Doppietta per il cannoniere serbo Vanja Vlahovic, salito a 15 reti, a segno al 10’ e al 53’. In mezzo il raddoppio al 34’ dell’argentino Mateo Scheffer, a chiudere il rigore ospite trasformato da Olivieri.

Fab.Car.