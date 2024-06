L’Atalanta monitora l’argentino Guido Rodriguez: un colpaccio a parametro zero

Bergamo, 14 giugno 2024 – L’Atalanta lavora in silenzio, come al solito sotto traccia, per piazzare un altro colpaccio a costo zero: portare a Bergamo l’esperienza e la qualità del campione del mondo Guido Rodriguez.

Il 30enne mediano argentino sta andando in scadenza di contratto dopo quattro anni al Betis Siviglia: sembrava dovesse accasarsi al Barcellona ma è ancora libero.

La dirigenza nerazzurra lo sta seguendo, per provare a replicare l’operazione compiuta lo scorso anno con Sead Kolasinac, arrivato a parametro zero dal Marsiglia a portare esperienza alla difesa nerazzurra.

Un’operazione che ora si vorrebbe replicare con Guido Rodriguez, interno di centrocampo che potrebbe alternarsi in mediana con De Roon (che a marzo ha compiuto 33 anni) e con Ederson, lasciando libero Pasalic per il ruolo di trequartista.

Trenta’anni compiuti ad aprile, Rodriguez vanta 29 presenze (di cui una contro il Messico al Mondiale del Qatar) e un gol con la Seleccion dell’Argentina e con il Betis ha collezionato 173 presenze con 9 reti.