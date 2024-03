I bergamaschi. Quante assenze per la Dea Under 23

L’Atalanta Under 23 di mister Francesco Modesto proverà a guastare la festa del Mantova, cercandoil risultato al Martelli per restare in corsa per i primi cinque posti. Baby Dea sesta a 50 punti, ma con una gara da recuperare contro la Triestina (mercoledì a Caravaggio), reduce da due sconfitte consecutive contro Fiorenzuola e Pergolettese e in cerca di un colpaccio in casa della capolista. "Sappiamo bene che ci aspetta una partita difficile, in uno stadio pieno, contro una squadra forte come il Mantova, ma questo non ci deve incutere timore, anzi queste sono le partite più belle da giocare. Dobbiamo avere coraggio. Abbiamo fatto un grande campionato finora e vogliamo giocarci i playoff. In questo finale di campionato vogliamo fare più punti possibile e arrivare in alto. Una partita alla volta, ora pensiamo solo al Mantova", ha spiegato alla vigilia il 21enne attaccante friulano Tommaso De Nipoti, talento offensivo che ha già collezionato due presenze in A e una in Europa League con la prima squadra di Gasperini. Nerazzurri senza Del Lungo e Varnier dietro, senza Awua e Da Riva in mezzo e senza Cissé e Falleni davanti.Fab.Car.