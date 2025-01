Il big match COL NAPOLI. Chiesto divieto di vendita biglietti ai residenti campani

Sotto esame del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive anche la sfida Atalanta-Napoli, in programma il 19 gennaio, considerata la rivalità tra le due tifoserie, cresciuta ulteriormente a causa della partecipazione dei supporter della Dea, gemellati con quelli dell’Eintracht Francoforte, agli scontri tra gli ultras partenopei e quelli tedeschi in occasione delle gare di Champions League in Germania nel febbraio 2023 e a Napoli nel marzo successivo. Notevole, quindi, il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica: da qui la richiesta da parte del Casms al Prefetto di Bergamo, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania, e consentire la vendita per il settore ospiti ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della Ssc Napoli, residenti in Regioni diverse dalla Campania.