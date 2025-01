È Scalvini il nuovo innesto. Ma la Dea sogna Berardi

Il mercato in uscita dell’Atalanta per questa sessione potrebbe già essere concluso con la separazione prevista da Ben Godfrey, volato ufficialmente all’Ipswich Town in prestito semestrale, in cerca di rilancio. Al suo posto riecco il gioiello Giorgio Scalvini, tornato titolare nella semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita persa contro l’Inter, sette mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ventunenne gioiello di Palazzolo aveva già assaggiato il campo a inizio dicembre, per qualche minuto contro Roma e Milan. Adesso è pronto. Con il suo rientro la Dea è a posto sia in difesa, dove considerando anche Toloi ci sono sei potenziali titolari per tre posti, sia in mediana, nel nuovo ruolo dove Gasperini lo sta plasmando sul modello di Marten De Roon, nato calcisticamente come difensore e diventato mediano dai 23 anni in poi.

Scalvini ha compiuto 21 anni un mese fa, è giovanissimo, e può diventare persino più forte, date le sue doti tecniche, in un ruolo di interno di centrocampo. In prospettiva potrebbe essere lui l’erede di De Roon, avviato ai 34 anni, sia in mediana che come capitano. Se ne riparlerà tra un anno o due. Intanto con Scalvini ci sono quattro mediani, considerando anche Pasalic, oltre al giovane Sulemana che non ha trovato spazio come Godfrey e potrebbe andarsene anche lui in prestito per giocare. Lasciando spazio, magari, ad un altro giovane più pronto ma da “plasmare“, con il nome del 23enne danese Morten Frendrup del Genoa che resta in primo piano, anche se con costi elevati, per un’operazione intorno ai 20 milioni.

Davanti, invece, Gasperini aspetta un rinforzo, in attesa tra un mese e mezzo di riavere anche Scamacca. L’obiettivo è una seconda punta, con tiro da fuori e movimenti alternativi a Lookman e De Ketelaere: il profilo ricercato è quello di Domenico Berardi, già trattato nel 2022 per inserirlo al posto di Ilicic. Dopo il grave infortunio della scorsa stagione, l’ex azzurro è ripartito in B con 3 gol e 10 assist in 12 gare con il Sassuolo. Il giocatore calabrese vorrebbe l’Atalanta per giocare per la prima volta in carriera ad altissimo livello, il Sassuolo però non vuole privarsene se non con un adeguato ritorno economico. I due club dialogano, ma la Dea segue altre piste.

Meno concrete quelle che portano a Chiesa o Maldini, seguito per giugno, così come non sembra decollare l’ipotesi Raspadori, altro vecchio pallino dei nerazzurri, per il quale il Napoli chiede 25 milioni. C’è un interesse per il 27enne britannico Dominic Calvert-Lewis, ex compagno di Lookman all’Everton, che a giugno si svincola a parametro zero e potrebbe salutare anticipatamente i Toffees. Viene seguito anche il talento emergente francese Rayan Cherki, 21enne fantasista esploso nel Lione, club indebitato e costretto a vendere per fare cassa subito.