Il rimpianto di Pasalic: "Noi volevamo vincere"

L’Atalanta torna da Torino con un punto pesante, il secondo in un ciclo di ferro che ha portato i nerazzurri ad affrontare in sole due settimane le prime quattro della classifica. Tra alti e bassi, con due pareggi in casa di Milan e Juventus e due sconfitte con l’Inter al Meazza e in casa contro il Bologna. "In queste quattro partite, a parte quella contro l’Inter, abbiamo fatto un buon punto contro il Milan. E contro il Bologna la nostra è stata una buona prestazione, che abbiamo buttato via in pochi minuti, come abbiamo rischiato di fare anche qui contro la Juventus", ha spiegato un soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo il 2-2 conquistato sul campo della Juventus. "Quando usciamo da questi stadi contro avversari forti come la Juventus, con queste prestazioni, ne usciamo rinforzati, anche se magari la nostra classifica non è molto cambiata. La Juventus è una squadra forte, nel secondo tempo non siamo riusciti a sfruttare gli spazi che avevamo, e in cinque minuti ci ha fatto due gol, ma in quel momento non era facile contenerli, poi siamo riusciti a ricucire il filo del gioco e a portare a casa questo pareggio".

Dea che sta trovando un Koopmeiners leader e trascinatore da 12 gol stagionali: l’olandese sembra non risentire delle tante voci di mercato, sul suo futuro che potrebbe essere bianconero. "Non so come mai ci siano tutte queste voci su di lui. Ben vengano se poi Koopmeiners gioca così, speriamo continuino: contro la Juventus ha fatto una grande gara e sta continuando a crescere. Lo schema sul suo primo gol? Bravi i giocatori a provarci, è uno schema - ha concluso Gasp - che proviamo spesso, stavolta ci è riuscito, di sicuro nelle prossime partite sarà difficile riprovarci. Una giocata venuta perfetta".

A servire l’assist per il primo gol di Koopmeiners è stato Mario Pasalic, schierato al posto di De Roon in mediana. "E’ un punto che ci sta, ma c’è un po’ di rammarico perché eravamo in vantaggio, certo siamo venuti per vincere ma anche non perdere in casa della Juve è un buon risultato. Abbiamo perso quella partita che contava molto col Bologna ma dobbiamo recuperare punti, prima della sosta c’è un’altra gara importante con la Fiorentina. Il gol è uno schema, stavolta ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Koopmeiners? È cresciuto molto, sta facendo cose importanti e siamo contenti di averlo. Speriamo faccia ancora tanti gol. Adesso pensiamo allo Sporting, se passiamo vedremo i sorteggi. Non sarà facile ma siamo pronti". Dea che avrà tre giorni per preparare la gara di Europa League di giovedì sera contro lo Sporting Lisbona al Gewiss Stadium. Poi domenica pomeriggio il tour de force da sette gare in tre settimane terminerà con il match contro la Fiorentina.

Intanto voci di mercato darebbero nel mirino nerazzurro l’ex bandiera rossonera Paolo Maldini, con un ruolo di mercato e scouting al fianco di Luca Percassi e Tony D’Amico.

Fabrizio Carcano